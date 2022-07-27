Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе 27.07.2022, 23:09

Александр Невзоров

Исполнение «зайкимоя» не проходит бесследно.

Российский певец Филипп Киркоров 26 июля выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами. Киркоров выступая перед оккупантами, заявил, что те "отстаивали родину на боевых позициях".

Он также упомянул в своей речи бывшую жену, российскую певицу Аллу Пугачеву, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину покинула Россию вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, осудившим российскую агрессию.

Желая оккупантам "мирного неба над головой", Киркоров заявил, что эти слова когда-то сказала "женщина, которая поет".

Российский ведущий и публицист Александр Невзоров, комментируя выступления Киркорова в Крыму, заявил, что тот является анатомическим феноменом, обладающим пустотами в черепе. Об этом Невзоров (заявил https://t.me/nevzorovtv/5525) 27 июля в своем Telegram-канале.

"Киркоров – исключительный дурак, но ему простительно. Дело в том, что в черепе каждого человека есть "резонаторы" – пустоты (лобная, клиновидная и пр.) Пение может несколько увеличить объем этих пустот. Исполнение "зайкимоя" и других шедевров увеличило резонаторы Киркорова парадоксальным образом. Так что Филя не идиот, а просто анатомический феномен", – объяснил поездку Киркорова в Крым Невзоров.

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