Арестович: Если белорусов погонят на войну, то они могут устроить россиянам «котел» в Беларуси 27.07.2022, 23:15

Алексей Арестович

Белорусские военные могут перейти на сторону Украины.

Если же Лукашенко погонит белорусов на войну, они сложат оружие или даже будут воевать на стороне Украины. А если белорусов заставят наступать российские военные, то для оккупантов могут устроить «котел» еще на территории Беларуси. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает ТСН.

«Относительно Беларуси можно не волноваться. Когда нужно будет волноваться — я запишу отдельное видео и скажу, что стоит начать переживать. Белорусская армия не пойдет в наступление до тех пор, пока там не будет большого контингента российской армии. Потому что россияне понимают, что белорусы или перейдут на сторону Украины, либо сложат оружие и военную технику, либо будут нейтральными. А если их окружит российская армия, то возможно они будут наступать. Для этого нужно 20 тыс. российских военных. В РФ столько нет. Они уже сейчас из Донецкого направления перебрасивают войска на Херсон и Мелитополь, опасаясь нашего контрнаступления, а если россияне перебросят небольшое количество в Беларусь и скажут белорусам наступать, то они еще могут устроить россиянам небольшой "котел" на территории Беларуси», — сказал Арестович.

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