Зеленский прокомментировал удары ВСУ по мосту возле Херсона
- 27.07.2022, 23:39
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Украина не позволит оккупантам достичь своих целей.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что деоккупация территорий будет происходить всеми доступными Украине инструментами.
Об этом он сказал в вечернем видеообращении к украинцам по итогам 154-го дня войны.
«Какие бы ни были у них (оккупантов - прим.) планы — мы их сломаем. И будем освобождать нашу территорию военными, дипломатическими и всеми другими доступными инструментами, пока не выйдем на законные границы Украины», - заверил Зеленский.
Что касается Антоновского моста в Херсоне и других переправ в области он отметил, что все они будут восстановлены.
«Делаем все для того, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле», - подчеркнул Зеленский.