Зеленский прокомментировал удары ВСУ по мосту возле Херсона 27.07.2022, 23:39

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Владимир Зеленский

Украина не позволит оккупантам достичь своих целей.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что деоккупация территорий будет происходить всеми доступными Украине инструментами.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении к украинцам по итогам 154-го дня войны.

«Какие бы ни были у них (оккупантов - прим.) планы — мы их сломаем. И будем освобождать нашу территорию военными, дипломатическими и всеми другими доступными инструментами, пока не выйдем на законные границы Украины», - заверил Зеленский.

Что касается Антоновского моста в Херсоне и других переправ в области он отметил, что все они будут восстановлены.

«Делаем все для того, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле», - подчеркнул Зеленский.

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