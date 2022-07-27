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Зеленский прокомментировал удары ВСУ по мосту возле Херсона

  • 27.07.2022, 23:39
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Зеленский прокомментировал удары ВСУ по мосту возле Херсона
Владимир Зеленский

Украина не позволит оккупантам достичь своих целей.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что деоккупация территорий будет происходить всеми доступными Украине инструментами.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении к украинцам по итогам 154-го дня войны.

«Какие бы ни были у них (оккупантов - прим.) планы — мы их сломаем. И будем освобождать нашу территорию военными, дипломатическими и всеми другими доступными инструментами, пока не выйдем на законные границы Украины», - заверил Зеленский.

Что касается Антоновского моста в Херсоне и других переправ в области он отметил, что все они будут восстановлены.

«Делаем все для того, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле», - подчеркнул Зеленский.

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