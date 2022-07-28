США перебрасывают в Польшу шесть новейших истребителей F-22 Raptor 28.07.2022, 4:00

Для сдерживания России.

ВВС США направляют в Польшу шесть истребителей F-22 Raptor для поддержки миссии НАТО по воздушному прикрытию. Об этом сообщает Stars and Stripes со ссылкой на ВВС США в Европе и Африке.

Шесть "Рапторов" из 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи, базирующейся на Аляске, прибыли во вторник вечером на авиабазу Лейкенхит в Англии. Они будут переброшены на 32 тактическую авиабазу в польском Ласке.

Планы укрепления обороноспособности в Европе были выдвинуты на недавнем саммите НАТО в Мадриде, где лидеры наметили новую стратегию безопасности, учитывающую ситуацию, созданную неспровоцированным вторжением России в Украину.

Воздушная защита направлена на наращивание систем противоракетной обороны наземного и воздушного базирования у восточных границ альянса. Это второй этап процесса усиления обороноспособности, который начался после вторжения России в Украину 24 февраля.

Raptor считается первым американским военным самолетом пятого поколения. Он способен выполнять задачи как "воздух-воздух", так и "воздух-земля".

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