США перебрасывают в Польшу шесть новейших истребителей F-22 Raptor
- 28.07.2022, 4:00
Для сдерживания России.
ВВС США направляют в Польшу шесть истребителей F-22 Raptor для поддержки миссии НАТО по воздушному прикрытию. Об этом сообщает Stars and Stripes со ссылкой на ВВС США в Европе и Африке.
Шесть "Рапторов" из 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи, базирующейся на Аляске, прибыли во вторник вечером на авиабазу Лейкенхит в Англии. Они будут переброшены на 32 тактическую авиабазу в польском Ласке.
Планы укрепления обороноспособности в Европе были выдвинуты на недавнем саммите НАТО в Мадриде, где лидеры наметили новую стратегию безопасности, учитывающую ситуацию, созданную неспровоцированным вторжением России в Украину.
Воздушная защита направлена на наращивание систем противоракетной обороны наземного и воздушного базирования у восточных границ альянса. Это второй этап процесса усиления обороноспособности, который начался после вторжения России в Украину 24 февраля.
Raptor считается первым американским военным самолетом пятого поколения. Он способен выполнять задачи как "воздух-воздух", так и "воздух-земля".