ISW: Войска РФ смогут атаковать только два города Украины, потом наступление заглохнет 28.07.2022, 7:48

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Опубликована актуальная карта боевых действий.

Российская оккупационная армия в настоящее время может провести только две значительные наступательные операции в Украине. Первая – это захват Северска, а вторая – это попытка штурма Бахмута. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Северская операция может быть сосредоточена на развертывании наступления на Северск Донецкой области с направления Верхнекаменки и Белогоровки. На бахмутском направлении войска оккупантов могут наступать из районов Новолуганского и Углегорской ТЭЦ.

Аналитики отмечают, что российская армия выделила достаточно ресурсов для проведения почти ежедневных наземных атак и захвата территории на этих двух направлениях, но этих сил будет недостаточно, чтобы поддерживать такой же темп наступления на других участках.

"Таким образом, российское наступление, скорее всего, достигнет кульминации до того, как захватит какие-либо другие крупные городские районы Украины", - говорится в сообщении.

Оккупанты могут провести наступление в направлении Северска и Бахмута. Сил недостаточно, чтобы поддерживать такой же темп наступления на других участках.

Российская оккупационная армия в настоящее время может провести только две значительные наступательные операции в Украине. Первая – это захват Северска, а вторая – это попытка штурма Бахмута. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Северская операция может быть сосредоточена на развертывании наступления на Северск Донецкой области с направления Верхнекаменки и Белогоровки. На бахмутском направлении войска оккупантов могут наступать из районов Новолуганского и Углегорской ТЭЦ.

Аналитики отмечают, что российская армия выделила достаточно ресурсов для проведения почти ежедневных наземных атак и захвата территории на этих двух направлениях, но этих сил будет недостаточно, чтобы поддерживать такой же темп наступления на других участках.

"Таким образом, российское наступление, скорее всего, достигнет кульминации до того, как захватит какие-либо другие крупные городские районы Украины", - говорится в сообщении.

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