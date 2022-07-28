Российская армия в Херсоне может оказаться в окружении в течение месяца 3 28.07.2022, 8:00

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ВСУ контролируют стратегически важные транспортные пути в регионе.

За последние сутки ВСУ разрушили не только Антоновский мост, но и уничтожили четыре наблюдательных пункта по линии фронта и нанесли удар по железнодорожному мосту на Херсонщине.

Это означает, что группировка российских войск окончательно отрезана от поставок и оружия, и техники, из-за чего вполне реально в перспективе может оказаться в окружении ВСУ, пишет Новини.LIVE.

ВСУ ИМЕЮТ ПОЛНЫЙ ОГНЕВОЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ

Депутат Херсонского облсовета и советник главы областной военной администрации Сергей Хлань в эфире общенационального телемарафона сообщил, что попадание по стратегически важному Антоновскому мосту вечером во вторник, 26 июля, было слышно во всем Херсоне.

Попадание по Антоновскому мосту было слышно во всем Херсоне.

Этим мостом оккупанты поставляли как в город, так и на правый берег Днепра оружие, технику и даже еду. Теперь такой возможности у них нет, поскольку ВСУ ракетами HIMARS повредили не только Антоновский автомобильный, но и Антоновский железнодорожный мост в 6 км по течению Днепра. Остался только один мост в Новой Каховке, соединяющий два берега Днепра и которым пока пользуются оккупанты.

Мост, соединяющий два берега Днепра, находится в Новой Каховке.

"Оккупанты говорят, что наладят понтонную переправу через Днепр. Но это из разряда "дурак мыслью богатеет". Это невозможно из-за русла и течения реки. Теперь УСУ имеют полный огневой контроль в области, и это самое главное, что произошло на этой неделе. Уже есть заявление президента, что в ближайшие три недели ВСУ начнут освобождать Херсонщину и разрушать все планы оккупантам по всяким референдумам", — отметил Хлань.

На следующий день после разрушения Антоновского моста очевидцы начали сообщать о большом движении российской техники в сторону Геническа. Засекли не менее 40 единиц.

"Цель оккупантов пока не ясна. Россияне расселяются по местным базам отдыха. Пусть расселяются — они уже раз это сделали в Скадовске и Лазурном, и очень точно туда прилетел HIMARS. Уже есть сообщение о дезертирстве" , — добавил Хлань.

РОССИЯН ЖДЕТ ЛИБО ПЛЕН, ЛИБО ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ

Военный эксперт Александр Коваленко подтвердил Новини.LIVE, что разрушение Антоновского моста полностью перекрывает российским войскам транспортировку груза и боеприпасов. Это означает, что для них станет невозможным вывод сил и средств на правый берег Днепра.

"Если ВСУ перережут поставки оккупантам, а это оружие, горюче-смазочные материалы и даже продукты, россияне на Херсонщине смогут продержаться 3-4 недели. Они начнут регулярно терять свои позиции и все ближе отступать в Херсон. В результате окажутся заблокированными и закрытыми. Ведь там Днепр, который они не смогут форсировать. Отступать будет некуда. Поэтому придется либо сдаться в плен, либо их ждет полное уничтожение, — заверил Коваленко.

Напомним, начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что Силы обороны держат под огневым контролем стратегически важные логистические и транспортные пути российских захватчиков в Херсонской области, чтобы не позволять им пополнять запасы.

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