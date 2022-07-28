В Беларуси вводят важные пенсионные новшества 19 28.07.2022, 8:04

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Что произойдет в ближайшие полгода.

Белорусов в октябре этого года и январе следующего ожидают несколько важных пенсионных новшеств.

Сайт zerkalo.io рассказывает, какие изменения собираются ввести чиновники для тех, кто находится на заслуженном отдыхе.

В октябре запустят «пенсионную реформу»

С 1 октября в Беларуси начнется очередная пенсионная реформа, она касается дополнительной накопительной пенсии. Работники при желании смогут уплачивать страховой взнос на дополнительную накопительную пенсию — до 10% от своей зарплаты. Наниматели будут обязаны в таком случае перечислять на этот счет еще до 3%. Причем есть нюанс: работодатель должен перечислять такой же процент, как и работник, но не больше 3%. К примеру, если специалист компании решит вносить на дополнительную пенсию 2% от своей зарплаты, то столько же должен добавить и наниматель. А если работник выберет тариф в 5%, то наниматель «накинет» максимальные 3%.

При этом наниматель будет перечислять деньги на дополнительную пенсию работника из обязательных страховых отчислений. Напомним, сейчас для большинства работодателей отчисляют 34% от зарплаты работника — 6% зарплатного фонда идет на выплату различных пособий, 28% — на пенсионное страхование.

В Минтруда скептически высказывались про реформу накопительной пенсионной системы, которую введут с 1 октября. Основной вопрос как раз касался того, кто будет возмещать «выпавшие» обязательные страховые взносы, которые наниматель, как ожидается, будет направлять на накопительную пенсию.

Поднимут минимальный страховой стаж

С 1 января 2023 года чиновники повысят минимальный страховой стаж. Он необходим для получения трудовой пенсии. В этот стаж входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. В нынешнем году минимальный страховой стаж составляет 18,5 лет. С 1 января 2023 года он вырастет на полгода — до 19 лет.

Минимальный страховой стаж намерены повысить до 20 лет. По планам чиновником, это должно произойти в 2025 году. Напомним, в 2013 году этот показатель увеличился с 5 до 10 лет. Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в пенсионную ловушку, они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Сейчас социальная пенсия составляет 155,58 рубля.

Будут по-новому рассчитывать пенсии

С 1 января 2023 года в Беларуси также введут изменения по расчету пенсий. Период, за который берут зарплату для расчета этих выплат, поднимут на один год — до 29 лет непрерывного стажа работы.

Для расчета пенсии сейчас берут зарплату за последние 28 лет (336 месяцев) работы подряд (или меньше, если проработали меньше 28 лет). С 1 января 2023 года его поднимут на один год — до 29 лет (348 месяцев). Ежегодно этот период повышается на 1 год до фактически имеющегося стажа работы, сообщали ранее в Минтруда.

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