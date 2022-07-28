Спасибо, но не дождетесь 1 Игорь Эйдман

28.07.2022, 8:11

5,812

Игорь Эйдман

Ответ европейца русским пропагандистам.

Знакомые россияне, из тех, кто еще не догадался выкинуть на помойку свой телевизор, переживают: как тут мы бедненькие в "голодной", то подгорающей, то замерзающей без российского газа, "русофобской" Европе?

Я был в последние месяцы в нескольких европейских столицах (сейчас пишу в поезде Вена-Берлин). Докладываю российским интересантам - везде все в порядке и никаких особых проблем нет.

1. Продукты в магазинах на месте и рост цен на них абсолютно некритичен даже для небогатых людей.

2. Рост коммунальных платежей ожидается, но по бюджетам более-менее обеспеченных людей он сильно не ударит, а за бедных, например, в Германии коммуналку, так же как и аренду квартиры оплачивает государство.

3. Рост цен на бензин приводит только к тому, что люди меньше пользуются своими авто, больше ездят на велосипедах и общественном транспорте, который очень удобен. Продвинутые берлинцы и так давно поступают подобным образом. Автомобили, особенно большие, здесь вышли из моды. Люди стараются пользоваться ими только, когда нет более здоровой и экологичной альтернативы. К тому же в последнее время маятник качнулся в другую сторону, и бензин стал даже дешевле.

4. Никаких проблем у русскоязычных, имеющих вид на жительство в Германии и большинстве других европейских стран, нет, если они не под санкциями и не связаны с путинским режимом. Тем более, вопреки пропаганде, нет никаких проблем у русскоязычных детей в школах и студентов в ВУЗах. Это я, как отец школьницы и студентки, говорю совершенно уверенно. Санкции бьют здесь только по путинской олигархии, чиновничеству и неизбежно связанному с ними российскому бизнесу.

5. Русскую культуру никто не отменял. В большинстве европейских стран продолжают исполнять музыку Чайковского и Рахманинова, ставить пьесы Чехова, показывать фильмы Тарковского и т.д. Пострадали только путинские подстилки, которых реально забанили в Европе и правильно сделали: Гергиев, Мацуев и т.п. Те, кто осудил войну, активно гастролирует по всему свободному миру.

А главное, большинство европейцев всячески поддерживает сражающуюся, героическую Украину. Свидетельства этому - буквально на каждом шагу практически во всех крупных европейских городах. Многие эмигранты из России включены в этот процесс. Они помогают украинским беженцам, участвуют в различных акциях с требованием к местным властям усилить санкции против путинского режима и помощь Украине.

Так что, спасибо за сочувствие, но "не дождетесь". Европа жива, свободна, как всегда прекрасна и гостеприимна.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».