На белорусско-литовской границе расширили полномочия таможенников 1 28.07.2022, 8:20

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Стало известно, что они будут проверять с 1 августа.

С 1 августа в еще двух пунктах пропуска на белорусской границе расширят полномочия сотрудников Государственного таможенного комитета. Речь идет об автомобильном и железнодорожном пункте пропуска «Бенякони», рассказали в Государственном таможенном комитете.

В обязанности таможенников в указанных пунктах пропуска, кроме совершения таможенных операций, будет входить проверка документов водителей грузовиков, договоров обязательного страхования владельцев транспортных средств, контроль соблюдения правил пребывания иностранцев, а также правил транзитного проезда.

Вообще подобных пунктов, где таможенники будут совершать отдельные функции пограничной службы, в Беларуси станет девять. Сообщается, что в скором времени обязанности сотрудников ГТК расширят еще в 12 пунктах пропуска. После того таможенные органы будут осуществлять отдельные функции органов пограничной службы практически во всех пунктах пропуска, через которые идут грузовые автомобили, и еще в семи железнодорожных.

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