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Оккупанты сбили еще один собственный вертолет Ка-52 «Аллигатор»

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  • 28.07.2022, 8:23
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Оккупанты сбили еще один собственный вертолет Ка-52 «Аллигатор»
иллюстрационное фото: epa

Бой между российскими ПВО и авиацией завязался в районе Ольгиного Херсонской области.

В полдень 27 июля тройка российских ударных вертолетов Ка-52, намереваясь атаковать подразделения ВСУ в районе Ольгиного Херсонской области, ошибочно нанесла удары по своим позициям.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Юг".

Дезориентированный противник в ответ атаковал средствами противовоздушной обороны собственные вертолеты, сбив один Ка-52. Ранее пары российских вертолетов наносили удары по позициям украинских военных.

Ранее российские войска уничтожили свой же истребитель Су-34 в небе над оккупированным Алчевском в Луганской области.

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