Оккупанты сбили еще один собственный вертолет Ка-52 «Аллигатор»4
- 28.07.2022, 8:23
- 3,756
Бой между российскими ПВО и авиацией завязался в районе Ольгиного Херсонской области.
В полдень 27 июля тройка российских ударных вертолетов Ка-52, намереваясь атаковать подразделения ВСУ в районе Ольгиного Херсонской области, ошибочно нанесла удары по своим позициям.
Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Юг".
Дезориентированный противник в ответ атаковал средствами противовоздушной обороны собственные вертолеты, сбив один Ка-52. Ранее пары российских вертолетов наносили удары по позициям украинских военных.
Ранее российские войска уничтожили свой же истребитель Су-34 в небе над оккупированным Алчевском в Луганской области.