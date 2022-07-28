Полковник ФСБ: Важно, кто начнет первым — Путин генералов или генералы Путина 28.07.2022, 8:34

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Геннадий Гудков

Скоро в России кому-то придется становиться «стрелочником».

Российский политик и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков рассказал о состоянии генералов армии РФ в преддверии контрнаступления ВСУ.

– Я ничего не знаю о расколе генералов, – признается Геннадий Гудков в интервью ютуб-каналу «И Грянул Грэм». – Но понятно только одно – очень скоро кому-то отвечать за поражение.

Скоро кому-то становиться стрелочником, скоро кому-то становиться изгоем, человеком, которого будут пинать, козлом отпущения и так далее.

И никто не хочет этим козлом становиться, никто не хочет терять должности, звания, попадать в тюрьму и чтобы преследовали его семью.

И очень важно, кто кого первый начнет подтролливать – Путин генералов или генералы Путина. Потому что «Никто не хотел умирать». Помните старый фильм с таким названием?

Геннадий Гудков уверен, что, как только начнутся серьезные первые военные успехи Украины, этот вопрос встанет достаточно остро:

– Я думаю, что он уже где-то подспудно начался. И я делаю этот вывод из совершенно позорнейшего фарса, который назывался «Экстренное, чрезвычайное заседание Государственной Думы и Совета Федерации», которых заставили обсуждать, правильно ли сняли Дмитрий Рогозина или нет. Все депутаты и члены Совета Федерации находятся в глубокой прострации, потому что они не понимают, что это было.

Политик полагает, что это заседание говорит о том, что в Кремле начались «серьезные раздраи, шатания и противоречия»:

– В Кремле не смогли сформулировать, что же они хотели от Думы и от Совета Федерации. Что они хотели вбросить в публичное пространство и чем они еще хотели напугать мир и принудить его к мирным переговорам с лидерами путинского режима?

Поэтому я и говорю, что процесс (поиска виноватых – С.) подспудно идет. Только мы о нем узнаем, когда начнут выбрасывать бульдогов из-под ковра. Пока эта борьба зреет, но она в открытой форме еще не началась.

Как полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков хорошо знаком со структурой путинского режима. Он говорит:

– Не надо даже думать, что там есть какие-то ведомственные кланы. Там есть кланы по раздербаниваю финансовых потоков, назначению своих людей, контролю за чем-то.

Сейчас совершенно по-другому складываются кланы, они не имеют такой четкой очерченной ведомственной принадлежности, как это было в СССР. Там совершенно четко были противоречия между КГБ и МВД. Там, кто ближе к телу, кто быстрее и точнее доложит, и кто быстрее подставит.

А сейчас они складываются по интересам: мы контролируем такую-то отрасль, мы контролируем такие-то регионы, таких-то губернаторов, а они контролируют других и вот мы с ними и конкурируем. И нам нужно как-то свои интересы защитить, а чужие забрать себе.

Поэтому там борьба на уровне кланов, а не ведомств. Все перемешано в этом придворном мире, – отмечает Гудков.

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