«В кассе осталось 30 долларов» 2 28.07.2022, 8:37

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Найти валюту в минских обменниках стало сродни игре в рулетку.

Если очень надо, она находится. Но если вы думаете, что в любом обменнике можно купить много иностранной валюты по заявленному курсу, вы ошибаетесь.

Корреспондент Onlíner решил лично посетить обменные пункты 10 банков и убедиться, как обстоят дела на наличном валютном рынке.

Все обменные пункты, которые попали в выборку, находятся в самом центре Минска. Соответственно, большой людской трафик предполагает, что у кассиров должно быть много валюты для удовлетворения потребностей клиентов.

Но нет. Кассиры «Беларусбанка», «Белагропромбака», «Белинвестбанка» и «Банка Дабрабыт» дали понять, что работают от оборота, то есть продают в основном только ту иностранную валюту, которую им сдают прохожие клиенты.

«В кассе только $30», — признался кассир в ЦУМе.

«Можем предложить €70 и $20», — рассказал кассир филиала банка на Карла Маркса. Впрочем, в тех обменных пунктах госбанков, куда клиенты все-таки сдают валюту, можно купить и несколько сот евро, и даже тысячу долларов. Осталось прийти в нужное место в нужное время, что сродни рулетке.

Заметно лучше обеспеченными наличной валютой оказались обменники «Технобанка», «МТБанка», «БСБ-Банка» и «Паритетбанка»: там смогли предложить купить и 2000, и даже 3000 условных единиц. В отделениях «Банка БелВЭБ» и «Альфа-Банка» готовы были продать крупные суммы в долларах США, а вот с евро возникли вопросы. Например, кассир «Альфа-Банка» рассказала, что банк подкрепляет отделение долларами, а банкноты евро давно не завозили.

Получается, наличие долларов и евро в обменниках зависит не только от количества валюты, которую сдают клиенты, но и от позиции банков: готовы ли они иногда подкреплять свои кассы твердой валютой.

Наличную валюту привезут экспортеры?

Объем предложения наличной валюты в белорусских обменниках сократился весной этого года после того, как ЕС и США стали вводить санкции в отношении как российских, так и белорусских банков. Поэтому сейчас их возможности получать наличную иностранную валюту в западных странах ограничены.

Теоретически поставщиками наличной иностранной валюты в Беларусь могли бы выступить экспортеры: в июне правительство предоставило им право получать экспортную выручку в наличной форме. Однако мы не нашли подтверждений тому, что они стали массово пользоваться этой возможностью.

В крупной инкассаторской компании, которая занимается перевозкой наличной валюты, корреспонденту Onlíner рассказали, что за последний месяц интерес корпоративных клиентов к этой услуге не вырос. Юристы, которые консультируют сотни компаний по вопросам внешнеэкономической деятельности, также не видят бурного интереса экспортеров к расчетам в наличной форме.

Хотя белорусские экспортеры, которые работают на рынках западных стран, вынуждены были в этом году массово перестраивать расчеты.

Показательный пример — IT-компании, выручка которых в прошлом году превысила $3 млрд.

Опрос более 180 IT-компаний, который проводился среди участников сообщества Belarus IT Companies Club, показал, что большинство айтишных структур столкнулись с проблемами ввода денег в Беларусь после 24 февраля. Из-за этого они решили открывать счета в банках, не попавших под санкции, и заводить средства через дополнительное юрлицо за рубежом.

Маловероятно, что IT-компании станут решать возникшие проблемы путем получения экспортной выручки в наличной форме.

«Для IT эта возможность совершенно неактуальна, потому что IT-компаниям за услуги наличкой в Европе или США никто не заплатит», — рассказал Onlíner собеседник, знакомый с ситуацией в IT-индустрии Беларуси.

«Расчеты в наличной форме в современном мире непопулярны. Основной недостаток наличного расчета — это трудности контроля, что дает простор для развития „серой“ экономики, уклонения от налогов, коррупции», — подчеркнула в комментарии Onlíner финансовый аналитик Светлана Павлова.

Поэтому, полагает она, право белорусских экспортеров получать выручку в наличной форме не приведет к огромному притоку наличности в Беларусь.

Когда валюты будет много?

Банки утверждают, что дефицита наличной валюты в стране нет.

«На межбанке банк может купить наличные доллары, с наличными евро сложнее, но найти можно, российские рубли есть», — пояснил Onlíner информированный собеседник в банковских кругах.

Он обратил внимание, что на внутреннем рынке нет критичной ситуации с наличной иностранной валютой, поскольку клиенты как покупают доллары и евро, так и сдают их.

При этом, по словам банкиров, сохраняются трудности (из-за санкций) со ввозом наличной иностранной валюты в страну. Также банкам нужна наличная валюта для удовлетворения внутренних потребностей, ведь если она понадобится вкладчикам, то ее нужно будет выдавать. Так что «разбазаривать» наличную валюту банки не готовы.

Когда же наличной иностранной валюты в белорусских обменниках будет много, как раньше? Видимо, нескоро.

«До тех пор, пока приток наличной валюты из-за рубежа будет ограничен в связи с санкциями, банки будут заинтересованы работать в основном на обороте, то есть продавать клиентам тот объем валюты, который они сдают», — резюмировал в комментарии Onlíner член правления одного из банков.

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