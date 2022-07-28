Добро пожаловать в «котел»: последствия удара по мосту в Херсоне 1 28.07.2022, 8:47

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Движение по Антоновскому мосту оккупанты полностью закрыли после успешных обстрелов ВСУ.

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне, который является важнейшей переправой для снабжения армии РФ на правобережье Днепра в Херсонской области. Теперь мост полностью перекрыт для движения. В ВСУ говорят, что разрушают не инфраструктуры, а планы врага.

Издание корреспондент.net рассказывает подробности.

ВСУ взяли под огневой контроль все мосты

В ночь на 27 июля Вооруженные силы Украины полностью вывели из строя Антоновский мост, который соединяет правый и левый берег Днепра в Херсонской области. Этим они нарушили снабжение российской армии, что крайне важно на фоне заявлений о готовящемся контрнаступлении ВСУ на юге Украины.

Сообщения и видео очевидцев о массированном обстреле Антоновского моста появились накануне вечером. Тогда российски СМИ писали, что ПВО оккупантов перехватило все украинские ракеты. Однако утром сами оккупанты признали, что мост получил повреждение и теперь закрыт для всего транспорта.

Отлічноє відео прильотів по мосту. Добраніч pic.twitter.com/n2O29KTboc — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) July 26, 2022

Представитель оперативного командования Юг Наталия Гуменюк прокомментировала обстрел так: "Работа нашей артиллерии настолько щепетильна и ювелирна, что больше направлена на деморализацию войска противника. Потому удары по Антоновскому мосту были. Но они были филигранными".

Гуменюк отметила, что украинская армия разрушает не инфраструктуру, а планы российской армии, поэтому позитивные новости из Херсона будут поступать и дальше. "Никому нас не остановить, даже врагу", - отметила она.

Колаборант Кирилл Стремоусов при этом утверждает, что выведение Антоновского моста из строя никак не повлияет на ход войны. По его словам, российская армия заменит его "понтонами и паромами".

Антоновский мост, похоже, всё. Оккупанты выпустили дурачка Стремоусова, он рассказывает, что мост был не нужен - и без него хорошо pic.twitter.com/ECmV329p3b — Грани.Ру (@GraniTweet) July 27, 2022

Однако ширина Днепра в этом месте составляет около километра, поэтому паромы, а тем более понтоны - это нереалистичный сценарий. Оккупанты отрезаны, как они говорят, от "большой земли".

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, в свою очередь, сообщил, что, по словам очевидцев, ВСУ ударили как раз тогда, когда оккупанты переправляли скопившуюся технику. "Ждем официальных подсчетов российских потерь. Мы все ближе к освобождению области", - заверил Хлань.

Прольот поки не завалили, але міст тепер пішохідний pic.twitter.com/0YgYGcCX2p — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) July 27, 2022

Позже другой представитель российских оккупантов Владимир Сальдо сообщил, что две ракеты также попали по железнодорожному мосту, который находится немного выше по течению Днепра. О его состоянии ничего не сообщается.

Антоновский мост по меньшей мере дважды попадал под крупный обстрел на фоне заявлений украинских властей о намерении начать контрнаступление в южных областях Украины.

Первый раз это произошло 10 июля. Российская сторона утверждала, что удар был нанесен из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, начало поставок которых уже заметно повлияло на ход боевых действий в Украине. Второй раз - 20 июля. После этого оккупанты ограничили движение грузового транспорта для ремонта.

Мост на Каховской ГЭС также был обстрелян не менее одного раза - оккупанты выкладывали в сеть видеозаписи с его ремонтом. То есть, все три пути, по которым оккупанты могут отступить, чтобы не застрять в котле, находятся под огневым контролем ВСУ.

По всей видимости, украинская сторона намекает оккупантам на необходимость очередного "жеста доброй воли", но уже без тяжелой техники - перейти через Днепр теперь может только личный состав.

Что говорят о котле для оккупантов в Херсонской области

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский говорит, что оценить повреждения Антоновского моста в результате последних ударов сложно, поскольку российские военные никого туда не пускают.

"После ночной отработки Антоновский мост получил существенные повреждения. Оценить их пока сложно - орки никого не подпускают к нему с обеих сторон, но восстановительные работы займут очень много времени и потребуют ресурсов, с которыми у оккупантов в большая проблема", - написал он в Facebook.

Нардеп от Слуги народа Егор Чернев считает, что на восстановление моста у россиян сейчас нет времени. "Антоновский мост - все. Орки пишут, что пробито полотно и опорная система, восстановление возможно только специалистами и после войны", - написал он в Facebook.

Российским военным на правобережной части Херсонской области теперь может угрожать котел, пишет нардеп. Об окружении оккупантов без Антоновского моста ранее говорили и эксперты.

"Что ж, милости просим оккупантов в первый серьезный котел. Потеря Херсона станет для Путина огромным военным, политическим и моральным поражением. Она непременно усугубит раскол кремлевских элит, поиск виновных и может привести к кризису внутри правящей верхушки. Наша победа приближается", - написал он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк завил, что новая атака ВСУ по Антоновскому мосту была последним предупреждением для оккупантов в Херсонской области.

"Редкая птица вылетит с середины Днепра, - перефразировал Подоляк известную поговорку. - Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством российской ПВО, которое перехватывает украинские ракеты, но от реальности не уйдешь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или оставить Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть".

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что уничтожение Антоновского моста является первоочередной задачей для дальнейшего выбивания российских оккупантов с правого берега Днепра и освобождения Херсона.

"Невозможность использовать Антоновский мост сильно усложнит логистику противнику, что не даст им возможности в полной мере подпитывать свои группировки вокруг Херсона", - написал он своем Telegram-канале.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец также говорит, что уничтожение мостов через Днепр на Херсонщине является важным фактором блокирования российских войск.

"Я считал, что ВСУ попытаться сохранить эти мосты. Поскольку эти мосты нужны нашим войскам во время наступления. Однако видим, что Генштаб принял более кардинальное решение, понимая, что при отступлении россияне все равно уничтожили бы эти мосты", - сказал Згурец в эфире Еспресо.

Аналитик убежден, что мосты через Днепр в Херсонской области будут уничтожены в любом случае.

"Антоновский и другие мосты через Днепр на Херсонщине просто обречены. То, что руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк не говорит категорически, что мы держим эти мосты под контролем и уничтожим, возможно, особенностью военной лексики. Поэтому у нас есть такие реалии нашей войны", - добавил он.

Однако пока что, российские оккупанты, ощущая давление ВСУ, не отступают, а наоборот - перебрасывают под Херсон остатки техники с других направлений. Об этом накануне в эфире Еспресо рассказал и.о. заместителя городского головы Херсона Роман Головня.

"Они осуществляют передислокацию техники на позиции в Херсоне и области.Техника с отметками V и O, которая не была характерна для нашего региона - остатки техники с других направлений сюда стягивают", - сказал он.

По словам Головни, чем сильнее контратакуют ВСУ, тем более непредсказуемо и неадекватно себя ведут российские военные.

"Они как загнанные крысы мечутся по городу - проверяют гаражи, подвалы, выставляют дополнительные блокпосты. Совершают фильтрационные действия. У нас куча случаев, когда они приезжают на пляж и у всех проверяют татуировки. Это неадекватные действия, которые говорят о стрессе и панике в рядах армии РФ", - подытожил заммэра.

Об этом же говорится в новом докладе американского Института изучения войны (ISW). Российские военные укрепляют позиции в Херсонской и Запорожской областях для противодействия контрнаступлению украинской армии, пишут аналитики.

"В настоящее время происходит переброска техники. Спутниковые снимки показали, что Россия вывела несколько десятков гаубиц 2С7 Пион из состава 94-го арсенала в Омске. В апреле на складе было 170 таких артиллерийских установок, в начале июня - 135, а на последних доступных снимках, датированных 18 июля, уже 110", - сказано в анализе.

Пион - это советская 203-мм самоходная гаубица большой мощности, способная бить на расстояние до 47 километров.

В сети также появились кадры, на которых российские силы перебрасывают танки и бронетранспортеры через населенные пункты к югу и северу от Мелитополя в Херсонскую область.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, через город прошло три колонны этой техники: в них было 20 танков, 20 машин десанта и 30 бронированных машин.

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