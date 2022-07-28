В Беларуси ввели нормы пайков для детей 2 28.07.2022, 8:52

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Опубликован список для мальчиков и девочек.

Власти Беларуси активно взялись за «военно-патриотическое» и «идеологически правильное» воспитание детей. Сегодня таких клубов уже 17 по всей стране, в них занимаются 1,5 тысячи детей, а еще есть полторы сотни специальных детских лагерей. МВД определило, чем должны обеспечивать воспитанников. Постановление ведомства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Рацион

Детям, которые находятся в военно-патриотических лагерях, положен паек. В рационе обязательно должен быть хлеб, мясо, рыба, овощи, фрукты, сок и вода. Но при этом допускается замена одних продуктов другими в пределах стоимости питания.

Такие нормы положены тем, кто находится на круглосуточном пребывании в «военно-патриотических» лагерях. Тем, кто находится более 6, но менее 8 часов в день — норма уменьшается на 25%. В случае пребывания менее 6 часов, но более 4 часов

в день указанные нормы уменьшаются на 50%.

Одежда, обувь и снаряжение

Воспитанникам военное-патриотических клубов также должны выдавать ежегодно обмундирование — одежду, обувь и снаряжение. Но есть одно условие — ребенок должен быть зачислен в списки клуба. Если он пропускает занятия без уважительной причины, то выданное имущество возвращается на склад.

Все предметы из списка рассчитаны на один год носки или эксплуатации. Если воспитанник не вырос из предоставленной одежды или обуви, то срок носки можно продлить еще на год.

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