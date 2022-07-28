В Одесском порту вспыхнул пожар
- 28.07.2022, 8:56
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На месте работают спасатели.
Ночью 28 июля в порту Одессы разгорелся пожар. Сейчас на месте работают спасатели.
Об этом сообщает «Суспильне».
Следует отметить, что тревоги в городе не было, поэтому есть вероятность, что пожар не связан с прилетами. Это, к сожалению, не первый подобный случай.
Что происходит в Одессе
Местные жители сообщают о мощном пожаре в порту. Причины возгорания пока неизвестны.
В Одесской области это уже, к сожалению, не первый случай. 19 июля в Одесской области вспыхнул пожар в порту Рени. Тогда причиной возгорания оказалась разгерметизация цистерны автомобильного бензовоза.
К сожалению, тогда трагедия унесла жизнь 1 человека. Еще один оказался в больнице с 95% ожогов тела.
Из Одесского порта должны вывозить зерно
Согласно Стамбульским соглашениям, Одесский порт является одним из трех, через которые будут осуществлять экспорт зерна из Украины. Этот документ подписало наше государство с Турцией и ООН. Такое же соглашение подписала Россия.
Однако на следующий день Россия нанесла ракетный удар по порту в Одессе. Оккупанты пытались попасть в зернохранилище, однако им это не удалось.
В МИД Украины назвали обстрел со стороны оккупантов «плевком путина в лицо генсека ООН Антониу Гутерреша и президента Турции Реджепа Эрдогана».