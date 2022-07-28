Беларусы хранят свои сбережения в валюте и в банки не понесут 28.07.2022, 9:01

Эксперты рассказали о ситуации с депозитами.

После нескольких крупных волн паники, когда граждане массово снимали свои сбережения, на депозитном рынке наблюдается относительное затишье. Беларусы начинают присматриваться к депозитным предложениям банков.

Но эксперты в разговоре с «Белсатом» утверждают: в ближайшее время ожидать, что ситуация вернется на уровень 2020 года, не приходится.

За последние два года на депозитном рынке Беларуси произошли существенные изменения. Еще в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса люди стали забирать свои деньги со счетов в банках. Позже начался политический кризис, который привел к недоверию к банковской сфере. Ситуация не успела улучшиться. После 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, произошла очередная масштабная волна извлечения беларусами денег из банков. Особенно пострадали так называемые переводные депозиты (это деньги на карточках, которые можно просто снять), а также депозиты в иностранной валюте, на которых были невысокие процентные ставки. Срочные вклады в рублях беларусы опустошали не так активно, ведь большинство из них безотзывные, снять деньги с них нет возможности.

Вместе с тем, статистика Нацбанка последних месяцев свидетельствует, что процесс выноса денег из банков остановился, и показатели депозитов даже пошли в рост.

Так, на день 1 июля на срочных депозитах граждан в иностранной валюте хранилось 3,7 млрд долларов, что на 5,7% меньше, чем было в начале года. Если же мы возьмем динамику последнего месяца, то здесь уже наблюдается рост. За июнь срочные вклады населения в иностранной валюте выросли на 2,5 %.

Срочные депозиты в рублях на 1 июля составляли 5,7 млрд рублей, и они имеют устойчивую динамику роста – плюс 12,3% с начала года и 2,4 % – за июль. Что касается денег на картах, то в марте их количество резко уменьшилось (на 19,5% по сравнению с информацией на 1 января), но за полгода этот показатель не только восстановился, но и прирос на 4,6% к уровню начала года, за июнь – плюс 15 %.

Дело в том, что банки создают для граждан более привлекательные условия для хранения сбережений. Так, по официальным данным Нацбанка, ставки по отзывным депозитам для граждан страны в июне составляли 12,45 %, а по безотзывным – 19,07 %. Средние же ставки по новым банковским вкладам в июне для физических лиц составили 17,65 %. А сейчас некоторые банки готовы предложить гражданам даже 20% годовых.

Сомнения, стоит ли нести в банки свои сбережения, порождает инфляция. Нацбанк сообщает, что по итогам июня, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, прирост потребительских цен составил 17,6 %.

Хранить деньги в банках решаются не все

Оценить экономический смысл банковских вкладов в такой ситуации мы попросили эксперта SYMPA / BIPART.

Если брать официальную инфляцию и предложения на депозитах, то следует также учитывать, что средняя инфляция – это общий показатель. Но в каждом семейном хозяйстве свое видение роста цен, так как одни товары быстрее дорожают, а другие – медленнее, говорит специалист.

«Ранее Нацбанк ежемесячно мониторил и выкладывал официальный отчет об инфляционных ожиданиях. Но за последние месяцы этих данных чиновники не предоставляют. В этом отчете был интересный момент об уровне ощущения инфляции. Интересно, что недавно регулятор опубликовал отчет о достижениях в области финансовой стабильности, а в документе они привели цифры этой ощутимой инфляции. По информации Нацбанка, ощущение у граждан превышает даже озвученные официально 17 %. Правда, насколько это превышение зафиксировали, мы можем только догадываться», – отмечает эксперт SYMPA/BIPART.

В любом случае, сейчас по динамике депозитов становится очевидным, что паника на этом рынке прекратилась. Отдельные категории граждан готовы размещать свои сбережения в банках, но эта категория людей совсем небольшая, подводит итог эксперт. Значительного притока средств в банки нет. Все это свидетельствует о том, что люди умеют считать.

Сейчас беларусы держат свои деньги в валюте и не в банках, доверять к свои средства финансовым учреждениям не спешат. Напомним, что в начале 2020 года беларусы держали в банках более 7 млрд долларов.

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