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Польские спецслужбы нашли фильтрационные лагеря на оккупированных территориях Украины

  • 28.07.2022, 9:10
Польские спецслужбы нашли фильтрационные лагеря на оккупированных территориях Украины

Названы конкретные адреса.

Польские спецслужбы обнаружили на временно оккупированных территориях Украины фильтрационные лагеря, где российские захватчики удерживают украинцев. Россияне проводят проверку задержанных, пытаясь найти людей с опытом участия в боевых действиях и представителей украинской администрации.

Также оккупанты во время "фильтрации" пытаются выяснить отношение заключенных к РФ. Соответствующее сообщение появилось на сайте польского правительства.

Тех, кто прошел унизительную проверку, депортируют на территорию страны-агрессора. Тех же украинцев, которые своими ответами не угодили захватчикам, подвергают пыткам.

"Их пытают, принуждают давать показания или делать заявления против Украины, привлекают к суду в рамках пропаганды, показательных политических процессов. Ответственность за описанные действия против мирного населения несут сотрудники ФСБ России, а также они допрашивают задержанных украинцев", – сказано в сообщении.

Отмечается, что фильтрационные лагеря были организован на базе системы тюрем на оккупированных территориях Украины. Также для содержания под стражей и допросов гражданских россияне используют здания органов местного самоуправления, помещения, принадлежавшие полиции и Государственной миграционной службы Украины. Там, где для этих целей еще не успели приспособить здания, организуются фильтрационные пункты в виде палаточных городков.

Спецслужбы Польши опубликовали адреса и координаты ряда места, где оккупанты применяют пытки против украинцев, подвергая их "фильтрации":

– Донецк, ул. Аксакова, 56 (47.96960292660311, 37.80558685460816)

– Докучаевск, ул. Независимости Украины, 19 (47.743853337074576, 37.67403324854076)

– Мангуш, ул. Титова, 63 (47.05664649250909, 37.310947454816244)

– Новоазовск, ул. Коммунаров, 69 (47.115471, 38.085307)

– Старобешево, просп. Паши Ангелиной, 30 (47.751219, 38.031166)

Процесс "фильтрации" украинцев в таких лагерях длится от нескольких часов до нескольких дней. Они проходят допросы ФСБ, россияне анализируют конфискованные вещи, в том числе носители информации, а также изучают активность в социальных сетях. Захватчики также осматривают людей на предмет телесных повреждений и проводят анализ татуировок.

"Если кто-то вызывает хоть какие-то подозрения, он становится объектом репрессий, которые могут закончиться смертью. Страшная участь ожидает и тех, кто после "положительной проверки" получает приказ сражаться в рядах агрессора", – сообщает разведка.

По предварительным оценкам, на сегодняшний день более 1,5 миллиона украинцев, включая тысячи детей, были отправлены в тюрьмы и фильтрационные лагеря. Большинство из них были насильно отправлены в Россию.

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