Польские спецслужбы нашли фильтрационные лагеря на оккупированных территориях Украины 28.07.2022, 9:10

Названы конкретные адреса.

Польские спецслужбы обнаружили на временно оккупированных территориях Украины фильтрационные лагеря, где российские захватчики удерживают украинцев. Россияне проводят проверку задержанных, пытаясь найти людей с опытом участия в боевых действиях и представителей украинской администрации.

Также оккупанты во время "фильтрации" пытаются выяснить отношение заключенных к РФ. Соответствующее сообщение появилось на сайте польского правительства.

Тех, кто прошел унизительную проверку, депортируют на территорию страны-агрессора. Тех же украинцев, которые своими ответами не угодили захватчикам, подвергают пыткам.

"Их пытают, принуждают давать показания или делать заявления против Украины, привлекают к суду в рамках пропаганды, показательных политических процессов. Ответственность за описанные действия против мирного населения несут сотрудники ФСБ России, а также они допрашивают задержанных украинцев", – сказано в сообщении.

Отмечается, что фильтрационные лагеря были организован на базе системы тюрем на оккупированных территориях Украины. Также для содержания под стражей и допросов гражданских россияне используют здания органов местного самоуправления, помещения, принадлежавшие полиции и Государственной миграционной службы Украины. Там, где для этих целей еще не успели приспособить здания, организуются фильтрационные пункты в виде палаточных городков.

Спецслужбы Польши опубликовали адреса и координаты ряда места, где оккупанты применяют пытки против украинцев, подвергая их "фильтрации":

– Донецк, ул. Аксакова, 56 (47.96960292660311, 37.80558685460816)

– Докучаевск, ул. Независимости Украины, 19 (47.743853337074576, 37.67403324854076)

– Мангуш, ул. Титова, 63 (47.05664649250909, 37.310947454816244)

– Новоазовск, ул. Коммунаров, 69 (47.115471, 38.085307)

– Старобешево, просп. Паши Ангелиной, 30 (47.751219, 38.031166)

Процесс "фильтрации" украинцев в таких лагерях длится от нескольких часов до нескольких дней. Они проходят допросы ФСБ, россияне анализируют конфискованные вещи, в том числе носители информации, а также изучают активность в социальных сетях. Захватчики также осматривают людей на предмет телесных повреждений и проводят анализ татуировок.

"Если кто-то вызывает хоть какие-то подозрения, он становится объектом репрессий, которые могут закончиться смертью. Страшная участь ожидает и тех, кто после "положительной проверки" получает приказ сражаться в рядах агрессора", – сообщает разведка.

По предварительным оценкам, на сегодняшний день более 1,5 миллиона украинцев, включая тысячи детей, были отправлены в тюрьмы и фильтрационные лагеря. Большинство из них были насильно отправлены в Россию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».