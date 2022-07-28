Возможное наступление из Беларуси: жителей Черниговщины призвали не ходить в лес 28.07.2022, 9:11

Глава Черниговской области обратился к населению.

Ситуация на границе Украины контролируемая, но происходят обстрелы приграничья.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Сейчас в эти минуты поступает много вопросов по ситуации на границе. В частности интересует, не началась ли вторая фаза наземной операции врагов. По состоянию на 7:12 на границе ситуация контролируемая. У нас есть обстрелы приграничья. Они такие же, как были последние несколько месяцев. Государственная пограничная служба Украины контролирует ситуацию на государственной границе", - сообщил он.

Чаус также призвал жителей области не пренебрегать запретом относительно посещения лесов.

"Дополнительно хочу обратиться к жителям Черниговской области о запрете посещения лесов. Я вас очень прошу, уважаемые черниговцы, особенно это касается северных наших громад, не пренебрегать этим запретом. Это очень важно, ведь есть риск для жизни и здоровья. Мы тоже готовимся встречать врага, если он вздумает повторно идти к нам. Поэтому, пожалуйста, не посещайте леса", - подчеркнул он.

Отметим, противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары, в том числе и с территории Республики Беларусь.

Напомним, сегодня, 28 июля, российские оккупанты выпустили с территории Беларуси 25 ракет. Работала украинская система противовоздушной обороны. Однако известно о 10 "прилетах" на Черниговщине.

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