Ученые воссоздали 3200-летние духи Таппути 5 28.07.2022, 9:14

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Это аромат первой женщины-химика в истории.

Была воссоздана одна из формул аромата, написанная на аккадском языке на глиняных табличках Таппути, известной как первая в мире женщина-парфюмер и первая женщина-химик в Месопотамии 3200 лет назад. Об этом пишет Arkeo News.

Группа из 15 экспертов, включая ученых, провела исследования, чтобы раскрыть формулу 3200-летней давности.

Таппути считается первым зарегистрированным химиком в мире, производитель духов, упомянутый на клинописной табличке, датированной около 1200 г. до н.э. в Месопотамии. На табличках Таппути упоминается как Таппути-Белатекаллим («Белатекаллим» относится к женщине-смотрительнице дворца).

В своих смесях, согласно глиняным табличкам, записанным Таппути, Таппути использовала цветы, масло и аир, а также ципер, мирру и бальзам. Она смешивала его с водой или другими растворителями, прежде чем многократно перегонять и фильтровать.

В этом исследовании, проведенном в сотрудничестве с Koku Akademisi ve Koku Kültürü Derneği (Академия запахов и Ассоциация культуры запахов), данные, проливающие свет на тот период, были получены в результате формул, которые Таппути написала на глиняной табличке клинописью.

Эксперт по ароматам Бихтер Тюркан Эргюль сказал: «Некоторая информация о Таппути была написана на глиняных табличках на аккадском языке. Мы могли бы найти ответы на такие вопросы, как, например, как она создает запах, как он выполняет процесс дистилляции и как он достигает жидких ароматических веществ в этих таблетках. Каждая клинопись на табличке вызывала у нас разное волнение. Путешествие в реальном времени должно было позволить почувствовать этот запах в результате работы».

Эксперт по ароматам Бихтер Тюркан Эргюль, который работает с командой из 15 экспертов, сказал, что они работали в течение 3 лет, чтобы представить этот аромат.

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