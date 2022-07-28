Путин попал в газовый капкан

Путин попал в газовый капкан3
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 28.07.2022, 9:22
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Шантажировал Европу — получил поставку гаубиц.
Чем больше Россия сталкивается с проблемами, порожденными «спецоперацией», тем очевиднее, что Путин – плохой политик.
Он неплохо смотрелся в «нулевые», когда «карта шла в руку», в следующее десятилетие, когда «ехал» на инерционной подушке, но теперь, когда страна попала в действительно тяжелую ситуацию, он ошибается, следуя по стратегически проигрышному пути.
Последний пример – газовый шантаж Европы. Путин переоценил свои силы и получил от Германии ответ, прямо противоположный ожидаемому – решение о продаже Украине 100 современных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Как это согласуется с поставленной ранее задачей «демилитаризации» Украины? Это – провал.
На шестом месяце «спецоперации» понятно: военной победы над Украиной достигнуто не будет. Не знаем, о чем думает Путин. На какие доклады военных ориентируется. Но нам представляется (и мы уже писали об этом), что Россия попала в капкан. Можно дергаться сильнее, от этого будет только хуже.
Телеграм-канал «Серпом По»