Лукашисты будут судить священника за совершение таинства крещения 13 28.07.2022, 9:30

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Дмитрия Подлобко

Пастора из Гомеля обвиняют в «несанкционированном мероприятии».

Пастора гомельской церкви христиан полного Евангелия «Живая вера» Дмитрия Подлобко будут судить по административной статье о «несанкционированном массовом мероприятии» за совершенное без разрешения таинство крещения. Об этом сообщил в телеграм-канале пастор минской церкви «Новая Жизнь» Вячеслав Гончаренко.

«28 июля 2022 к 9.00 он приглашен в милицейский участок для протокола и дальнейшего суда за проведения водного крещения без должного на то разрешения. Статья, по которой обвиняют, 24.23 КоАП, и это повторное привлечение», — рассказал Гончаренко и призвал помолиться за гомельского пастора.

Гомельская церковь «Живая вера» основана в 1997 году супругами из Могилева Дмитрием и Оксаной Подлобко совместно с миссионером из Дании Эрлингом Лаурсеном, сообщает агентство BPN. Церковь входит в состав Республиканского объединения общин христиан полного Евангелия в Беларуси, епископом которого является Гончаренко.

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