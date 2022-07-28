закрыть
28 июля 2022, четверг, 11:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашисты будут судить священника за совершение таинства крещения

13
  • 28.07.2022, 9:30
  • 6,618
Лукашисты будут судить священника за совершение таинства крещения
Дмитрия Подлобко

Пастора из Гомеля обвиняют в «несанкционированном мероприятии».

Пастора гомельской церкви христиан полного Евангелия «Живая вера» Дмитрия Подлобко будут судить по административной статье о «несанкционированном массовом мероприятии» за совершенное без разрешения таинство крещения. Об этом сообщил в телеграм-канале пастор минской церкви «Новая Жизнь» Вячеслав Гончаренко.

«28 июля 2022 к 9.00 он приглашен в милицейский участок для протокола и дальнейшего суда за проведения водного крещения без должного на то разрешения. Статья, по которой обвиняют, 24.23 КоАП, и это повторное привлечение», — рассказал Гончаренко и призвал помолиться за гомельского пастора.

Гомельская церковь «Живая вера» основана в 1997 году супругами из Могилева Дмитрием и Оксаной Подлобко совместно с миссионером из Дании Эрлингом Лаурсеном, сообщает агентство BPN. Церковь входит в состав Республиканского объединения общин христиан полного Евангелия в Беларуси, епископом которого является Гончаренко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уйти в разведку и в бункер не вернуться
Уйти в разведку и в бункер не вернуться Владимир Халип
Украина выиграла вторую фазу войны
Украина выиграла вторую фазу войны Аркадий Бабченко
Путин теряет контроль
Путин теряет контроль Тимоти Снайдер
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў