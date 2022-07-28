Как выглядят дома с удобствами в Минске по цене квартиры 28.07.2022, 9:45

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Многие из них находятся около метро.

Журналисты нашли в базе Realt частные дома, которые стоят не дороже квартиры. Все они с удобствами и подходят для круглогодичного проживания. Есть варианты с баней или сауной.

Улица Вавилова

Продается дом с баней на участке в 9 соток. До метро «Грушевка» — 10 минут, до «Института культуры» -12. До остановки общественного транспорта — 200 метров.

В доме три жилые комнаты и кухня. Установлены деревянные стеклопакеты, на полах – линолеум и доска. Установлен газовый котел и газовая колонка для подогрева воды. Туалет в доме. Центральные коммуникации – вода, газ, электричество.

– Особого внимания заслуживает баня! – пишет продавец. – 7,74 x 5,89. Степень готовности 95%. Построена в 2022 году. Баня из липы: не выделяется смола, дерево дышит, приятный запах, целебные свойства. В парилке солевые светильники и элементы в декоре (натуральная гималайская соль) – эстетически привлекательное и полезное сочетание. В парилке есть окно с тонированным стеклом. В бане предусмотрена просторная терраса.

Еще на участке есть современный гараж 2022 года постройки размером 6,58 x 4,59.

Участок — ровный, растут плодовые деревья и кустарники. Ухоженный огород. Есть парник.

Стоимость дома — 95 тысяч долларов.

Переулок Богдановича, 42

Дом с сауной на небольшом участке. До остановки — 5-7 минут ходьбы, до Цнянки — 15-20 минут.

В доме 119 квадратных метров общей площади, 65 из них жилые. Кухня — 15,6 «квадрата». Дом построен в 2016 году, со всеми удобствами. На участке, кроме дома, есть два гаража.

Стоимость дома — 99 900 долларов.

Иодковская, 17

В доме в районе Цны три комнаты и кухня на 8 «квадратов».

На первом этаже прихожая, санузел, кухня и большая гостиная почти на 30 «квадратов». На втором — две спальни с застекленной лоджией и летней комнатой. Отопление паровое на газу, вода центральная, канализация местная. Участок в 4,8 соток огорожен, асфальт по улице. Продавец готов к торгу, также рассматривает обмен на квартиру в Минске.

Стоимость дома — 72 тысячи долларов.

Переулок Болотникова

Дом находится в садовом товариществе «Дражня», но подходит для круглогодичного проживания и располагается в границах МКАД. До метро «Могилевская» 15 минут на транспорте. Остановка — в 15 минутах ходьбы.

Дом построили в 2015 году, а в 2022 реконструировали — возвели пристройку, которая увеличила площадь до 160 квадратов. В доме два этажа. На первом — коридор, санузел, кухня-столовая. На втором этаже спальня. Есть местная канализация, электричество, холодная и горячая вода, совмещенный санузел с хорошей сантехникой, камин, экономная система электрообогрева, электрический бойлер на 100 литров. По периметру дома большой глубокий погреб. Вода из скважины 40 метров. На территории хозпостройка. Участок — 7,5 соток, рядом сосновый лес.

Стоимость дома — 65 тысяч долларов.

2-й переулок Полиграфический, 5

Кирпичный дом в районе станции метро «Московская», 15 минут на общественном транспорте. В пешей доступности Цнянка.

В доме 70 «квадратов» общей площади, кухня — 9 «квадратов». Все коммуникации центральные. Отопление — газовый котел. Крыша — металлопрофиль. Участок — 6 соток, есть гараж. Собственник пишет, что хочет продать дом срочно и готов к торгу.

Стоимость дома — 89 тысяч долларов.

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