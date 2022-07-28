Медведев показал карту «захвата» Украины и стал посмешищем

Медведев показал карту «захвата» Украины и стал посмешищем15
- 28.07.2022, 9:52
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А как же взятие Киева «за два дня»?
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев решил продемонстрировать свои умственные способности и опубликовал карту как страна-агрессор мечтает "захватить" Украину. В своем неадекватном заявлении он пригрозил "аннексией" большинства областей нашей страны.
Также в традиционной для кремлевской пропаганды манере он попытался задеть президента Украины Владимира Зеленского. Своими фантазиями Медведев поделился в Telegram, сообщает obozrevatel.com.
Медведев выдумал, что целостная Украина в признанных международным сообществом границах может существовать якобы только на картинке.
При этом путинский прихвостень опубликовал выдуманную карту, по которой в РФ безнадежно мечтают, чтобы Украина "распалась" на несколько частей. При этом неадекватный российский политик считает, что некоторые области нашей страны "отойдут" России, Польше и Румынии, а "останется" только Киевщина, которую оккупанты "мечтали захватить за два дня".
К слову, в сети российскому политику напомнили, что Россия в начале войны планировала "взять Киев" за два дня, однако теперь в РФ "рисуют" отличающиеся от "официальной" пропаганды карты.
Также пользователи соцсети отметили, что из Медведева получается плохая копия недавно умершего Владимира Жириновского, который "отвечал" в стране-агрессоре за самые абсурдные пропагандистские заявления.