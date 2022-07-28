закрыть
28 июля 2022, четверг, 11:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Херсоне партизаны взорвали авто с двумя сотрудниками «полиции» оккупантов

3
  • 28.07.2022, 10:00
  • 2,966
В Херсоне партизаны взорвали авто с двумя сотрудниками «полиции» оккупантов
иллюстрационное фото

Один из них погиб.

В оккупированном войсками РФ Херсоне взорвали автомобиль, в котором были двое сотрудников так называемой "полиции". Вероятно, сработало самодельное взрывное устройство. Один из "патрульных" погиб, второй в больнице. Оккупанты обвиняют в случившемся украинских партизан. В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что работало движение сопротивления, передает glavred.info.

По данным местного издания Мост, взрыв произошел 27 июля около 12:20 на проспекте Адмирала Синявина в районе Высшего профессионального коммерческого училища. Очевидцы видели на месте инцидента медицинских работников.

Российские СМИ утверждают, что на пути автомобиля сработало якобы "самодельное взрывчатое вещество", в котором были "гайки и болты". В машине были двое "патрульных", которые получили травмы, но выжили. Оккупанты во всем обвиняют украинских партизан.

Позже в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что подрыв авто так называемой "полиции" в оккупированном Херсоне – дело рук украинского движения сопротивления.

Согласно сведениям украинской разведки, один "полицейский" погиб, второй в больнице.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уйти в разведку и в бункер не вернуться
Уйти в разведку и в бункер не вернуться Владимир Халип
Украина выиграла вторую фазу войны
Украина выиграла вторую фазу войны Аркадий Бабченко
Путин теряет контроль
Путин теряет контроль Тимоти Снайдер
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў