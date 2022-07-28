В Херсоне партизаны взорвали авто с двумя сотрудниками «полиции» оккупантов 3 28.07.2022, 10:00

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иллюстрационное фото

Один из них погиб.

В оккупированном войсками РФ Херсоне взорвали автомобиль, в котором были двое сотрудников так называемой "полиции". Вероятно, сработало самодельное взрывное устройство. Один из "патрульных" погиб, второй в больнице. Оккупанты обвиняют в случившемся украинских партизан. В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что работало движение сопротивления, передает glavred.info.

По данным местного издания Мост, взрыв произошел 27 июля около 12:20 на проспекте Адмирала Синявина в районе Высшего профессионального коммерческого училища. Очевидцы видели на месте инцидента медицинских работников.

Российские СМИ утверждают, что на пути автомобиля сработало якобы "самодельное взрывчатое вещество", в котором были "гайки и болты". В машине были двое "патрульных", которые получили травмы, но выжили. Оккупанты во всем обвиняют украинских партизан.

Позже в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что подрыв авто так называемой "полиции" в оккупированном Херсоне – дело рук украинского движения сопротивления.

Согласно сведениям украинской разведки, один "полицейский" погиб, второй в больнице.

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