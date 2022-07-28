Наталья Радина: Украине необходимо разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко 2 28.07.2022, 10:02

4,310

Наталья Радина

Нужен адекватный ответ на обстрел украинских городов.

Сегодня с территории Беларуси российские оккупанты запустили 25 ракет по Черниговской и Киевской областям Украины. Диктатор Лукашенко продолжает свое участие в агрессии против Украины. В интервью Studio Х97 главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина выразила мнение, что Киев должен разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко:

— Сегодня совершенно очевидно, что это гауляйтер и путинский холуй. Лукашенко лишен какой-либо субъектности, какой-либо самостоятельности. И здесь не нужно питать иллюзий относительно того, что он может принимать какие-либо самостоятельные решения. Нет. Мы видим, что он сегодня достаточно агрессивно высказывается в адрес Запада, угрожает нападением, в том числе на Польшу, угрожает ядерным оружием и Украине, и соседней Литве. Думаю, что это даже не его самостоятельные заявления. Думаю, что это с высочайшего позволения Путина он сегодня озвучивает эти угрозы в адрес стран НАТО. Это еще один повод задуматься странам Запада о том, что такое режим Лукашенко в Беларуси.

— Собственно, вот Запад. Санкции, давление. Возможно, я ошибаюсь, но у меня складывается такое впечатление, что Запад сейчас настолько сконцентрировался на России, хотя мне как украинцу кажется, что все равно мало давят. Об этом мы еще поговорим с тобой обязательно. Занимаясь давлением на Россию, как-то забывают о Беларуси. Высылают десятки так называемых российских дипломатов, а, я находясь в Варшаве, думаю, а какой мамы здесь сидят эти вот белорусские клоуны в посольстве Беларуси, почему их еще не выслали? И не только в Польше, но и в других странах Европейского союза.

— Безусловно, ты прав. И мне кажется, в данном случае, нужно начать с Украины, которая почему-то не расторгла дипломатические отношения и не ввела торговое эмбарго в отношении Беларуси. Необходимо, чтобы эти меры были введены точно так же, как он уже введены в отношении России. И не должно быть никаких разговоров о вероятности транзита украинской пшеницы через территорию Беларуси. О закупках белорусских нефтепродуктов. Это просто исключено в этой ситуации.

— Потому что Лукашенко равно Путин. Одна шайка-лейка.

— Абсолютно. Поэтому необходимо, чтобы Украина ввела торговое эмбарго в отношении Беларуси. Необходимо разрывать дипломатические отношения. Страны Запада также должны привести к общему знаменателю те санкции, которые введены в отношении России, с санкциями, которые вводятся в отношении Беларуси. Здесь не должно быть какой-либо дифференциации, какого-либо разделения. Потому что это абсолютно два родственных режима и никаких поблажек к диктатору Лукашенко быть не должно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».