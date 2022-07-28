Плохой сигнал для Лукашенко 5 Телеграм-канал «Сито Сократа»

28.07.2022, 10:04

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Фото: Getty Images

Происходит имперская ломка России.

Кремль, развязавший бесчеловечную и бессмысленную войну против Украины, довел себя до состояния внутреннего изнеможения. "Спецоперация" раскрыла людоедский характер путинской верхушки во всей ее неприглядности. После пяти месяцев вторжения в суверенную страну Москва не улучшила, а существенно ухудшила свои позиции в сфере безопасности. "Вторая армия мира" походит на лопнувший гнилой арбуз, из которого сочится красная жижа. В Совбезе бьют панику: "НАТО наращивает усилия по созданию непосредственных военных угроз России". Вот тебе, бабушка, и обезопасились. Ложная секьюритизация дала жесткий сбой.

"Визит" кремлевской марионетки и главаря террористов из рушащегося квазиобразования "ДНР" Пушилина в Беларусь – это крик отчаяния. В Бресте жирное недоразумение на ножках в компании фашиста Турчака из "ЕР" заявило о необходимости "освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтаву, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк". Это плохой сигнал для Лукашенко. Что Пушилин, что Турчак – никто, и звать их никак, но глашатаи смертоносного "русского мира" теперь ищут способы могилизировать еще и белорусов. Параллельно идеологи разрушения вроде Дугина прямо заявляют: "Россия будет своего рода Имперскими Штатами...Беларусь будет Имперским Штатом".

Казалось бы, кто будет слушать маргинала Дугина? Однако здесь и зарыта собака: чем больше режим пытается потакать "великодержавной" ментальности россиян, тем нужнее психоделические идеи фашиствующих евразийцев. Россия больна тяжелейшей формой отрицания действительности и каждый день пускает по венам наркотик под названием воинствующий путинизм. Подобно своему кумиру Адольфу Гитлеру российские нацисты получают экстаз от разрушения.

В российский дискурс вбрасываются опасные мысли о необходимости ломки Ялтинско-Потсдамского порядка. Парадоксально: фанаты победобесия долгое время стояли как раз на платформе его защиты, но им сменили перфокарты, и теперь риторика верещит: "весь мир в труху"!

Природа имперских амбиций РФ в современных условиях выглядит странно. К примеру, существует ядерный Пакистан с населением в 233 млн. человек, но он не хочет трансформировать мир, в отличии от огрызка бывшего СССР с населением в 145 млн.человек.

Путинская Россия – страна второй лиги и кандидат на вылет из G20. К чему все эти потуги с перекраиванием карты мира, если внутри все летит в тартарары? Но неуемная Москва объявила планы аннексии оккупированных территорий Украины, Херсона и Мелитополя. Государственные границы послевоенной Европы рушатся. Никто не может чувствовать себя в безопасности из-за амбиций невменяемых имбицилов в Кремле. Россия запускает излюбленную стратегию хаоса, ведь страшно подумать, к чему приведет прецедент пересмотра границ Украины для Азии или Африки, подобных пороховым бочкам. Попытка расчленить Украину – лишь часть путинского плана по низвержению коллективного Запада. Грязный шантаж на газовой трубе, внесение раскола в Европу с помощью мини-версии Путина Орбана, солидаризация с диктатурами, информационные атаки и даже ядерное устрашение – методы работы a la russe.

Но побочки фатальны для самой России. Упомянем лишь самые очевидные: 1. Отпадение анклава Калининград, полученного по итогам Потсдамского соглашения; 2. Тотальная утрата влияния в Казахстане и как итог – всей Центральной Азии, а далее Кавказа; 3. Обострение отношений с членами НАТО: странами Балтии, Норвегией и Финляндией; 4. Усиление рисков военной конфронтации с Японией на востоке; 5. Грядущие попытки Беларуси вырваться из российского капкана; 6. Создание предпосылок бурления национальных элит внутри РФ.

Главный вопрос: ради чего? Ведь Кремлю не светит даже роль хозяина Евразии. У Китая, Индии и Турции свои планы на регион и саму Россию.

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