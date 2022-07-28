В Молодечненском районе перевернулся бензовоз с 10 тысячами литров солярки 1 28.07.2022, 10:20

Спасатели залили грузовик пеной.

В Молодечненском районе на дороге «Красное — Илья — Погост», недалеко от деревни Раевки, 27 июля опрокинулся в канаву бензовоз МАЗ, который перевозил 10 000 литров дизельного топлива. Водитель получил ушибы, спасатели залили грузовик пеной, сообщает Mlyn.by.

58-летний водитель бензовоза вез из Фаниполя в Мядельский район 10 000 литров солярки в двух секциях грузовика. Со слов водителя, в дороге какой-то момент машину повело вправо. МАЗ съехал на обочину, затем — в правый по ходу движения кювет, после чего лег на бок в мелиоративный канал.

Спасатели залили бензовоз пеной, но утечки не было. Водитель получил ушибы.

В ГАИ отметили, что правое переднее колесо у грузовика было спущено, однако на месте невозможно было определить: стало ли это причиной происшествия, или колесо повредилось уже в процессе аварии.

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