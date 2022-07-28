Ждать ли скачка курса белорусского рубля? 2 28.07.2022, 10:27

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Если искусственно держать курс, то раньше или позже все равно произойдет резкая девальвация.

Белорусский рубль пока держится: колеблется на пару процентов, но давно восстановился после февральского падения. Насколько сильно он зависит от российского рубля и стоит ли ожидать резких скачков национальной валюты из-за колебаний российской?

Неделю назад в обменниках доллар продавали за 2,52 рубля, а сегодня – за 2,62. Но в начале месяца доходило и до 2,72 рубля за доллар. В таком диапазоне курс белорусского рубля колеблется с мая – а если не учитывать скачок в феврале-марте, связанный с началом полномасштабной войны в Украине, то такой курс держится с середины сентября 2020 года.

Ждать ли новых скачков? От чего вообще зависит курс белорусского рубля? По просьбе «Белсата» подробно разобрала тему старшая научная сотрудница центра экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина.

Если вкратце. Нет обязательной привязки белорусского рубля к российскому, но если много торгуем в российских рублях, то и в корзине валют доля российского рубля составляет максимальные 50%, а курс белорусского рубля повторяет движения российского. Российский рубль пока не собирается прыгать, но должен постепенно падать по отношению доллара. На это повлияет рост импорта в России и другие факторы. Белорусский рубль может постепенно падать и без участия российского, за счет ухудшения экономической ситуации в Беларуси, но скачков не ожидается – при условии, что не произойдет каких-либо непредвиденных событий, которые могут резко изменить траекторию рубля.

У белорусского рубля не фиксированный курс, а плавающий. Бывает так, что курс валюты жестко привязывается к одной или нескольким валютам. Например, после 24 февраля украинская гривна жестко привязана к доллару (до 20 июля – строго 29,2549 гривни за доллар, с 21 июля – 36,5686 гривни за доллар). Бывает, что Центральный банк страны определяет коридор: курс не может отклоняться больше, чем на какой-то процент от «якорной» валюты. У белорусского рубля нет такой привязки, как и у российского.

Курс белорусского рубля определяется рыночным путем. В истории Беларуси были периоды с привязкой к доллару или к российскому рублю. Но сейчас – как наторговали на валютной бирже, так Нацбанк и определит курс к доллару США, евро, российскому рублю и китайскому юаню. Общая «цена» белорусского рубля зависит от корзины валют: в нем 50 % – российские рубли, 30 % – доллары, по 10 % – евро и юани. Нацбанк Беларуси сейчас не меняет курс «вручную», разве может вбрасывать валюту из резервов на рынок (делать интервенцию), когда происходят какие-то резкие краткосрочные колебания. Но Нацбанк сейчас не влияет на долгосрочные тренды. Сегодня колебания белорусского рубля связаны не столько с тем, что происходит в Беларуси, а больше с тем, что происходит с долларом, евро и российским рублем на внешних рынках. Обменники приблизительно ориентируются на курс Нацбанка, но каждый банк обычно устанавливает свои, пусть и близкие к официальному, курсы белорусского рубля к иностранным валютам. При том курсы в разных обменниках одного банка могут отличаться, как и курсы для наличной и безналичной валюты.

Российский рубль также имеет рыночный курс, но есть нюансы. В России также не фиксируют курс своего рубля. Центральный банк мог бы делать интервенции, но теперь считает, что рыночный курс в приоритете. Да в связи с началом полномасштабной войны России против Украины на российском валютном рынке вводились различные ограничения на продажу валюты, принудительная продажа валюты экспортерами. Эти ограничения сейчас постепенно снимают, но сняли не все, так как наличную валюту в Россию нельзя централизованно ввозить из-за санкций (за исключением небольших сумм на личные расходы).

В России рассуждают, что сейчас их рубль слишком силен. Нередко говорят, что было бы лучше, если бы за доллар было 70-80 российских рублей, а не нынешние 55-60. Нынешний курс невыгоден российским экспортерам. Пока похоже, что Центральный банк России не собирается «волевым решением» менять курс.

Белорусский рубль скачет как российский, так как фиксирует изменения на внешних рынках. Нет такого «обязательства», чтобы белорусский рубль рос к доллару на 5%, когда российский вырос на 5 %. Белорусский может снизиться на 2% к российскому и вырасти на 3% к доллару. Белорусский рубль сильно связан с российским, так как между Беларусью и Россией идет много торговли, белорусский экспорт в Россию оплачивают российскими рублями, поэтому белорусам нужно продавать много российских рублей. Кроме того, с недавнего времени импорт газа также требуют оплачивать в российских рублях. К тому же, например, если доллар растет к евро, то курс белорусского рубля тоже на это реагирует – как, впрочем, и курс российского рубля.

Можно ожидать постепенного падения российского рубля, но без скачков. Вероятно, на курс повлияет не «волевое решение», а другие факторы, как то постепенное возвращение импорта через переориентацию на другие рынки, рост потребления на внутреннем российском рынке. Импорт в Россию существенно упал после 24 февраля и санкций, а экспорт из России остался более высоким, благодаря продаже энергоресурсов. От этого на российском рынке стало слишком много валюты: пока нечего было покупать на доллары, цена доллара в России упала, при наличии достаточно высокой инфляции.

Еще одним фактором, который давит на курс российского рубля, является недавнее снижение ключевой ставки (в Беларуси это ставка рефинансирования) с 9,5% до 8 % – значит, рублевые вклады станут менее привлекательными, что также способствует снижению курса российского рубля. В России также думают над введением бюджетного правила: например, если цена нефти превышает 60 долларов за баррель (а сейчас за баррель нефти Brent просят около 100 долларов), то Министерство финансов должно скупать излишек валюты. Примут ли такое правило, пока неизвестно.

Белорусский рубль из-за падения российского подешевеет относительно и доллара и евро. Но вряд ли это будет скачок, скорее – постепенное снижение. Ничего страшного в этом не будет, ведь в Беларуси и так довольно высокая инфляция: растут цены на все в белорусских рублях, так ничего такого, если белорусский рубль будет снижаться к доллару и евро.

Если ситуация в белорусской экономике будет ухудшаться, белорусский рубль будет падать безотносительно российского. Если будет сокращаться экспорт, если будут ухудшаться условия внешней торговли, это приведет к сокращению объемов иностранной валюты в Беларуси, что, соответственно, вызовет удорожание валюты. Падению белорусского рубля может способствовать и чрезмерное накачивание экономики деньгами, и другие факторы, ведущие к экономическому разбалансированию. В этом случае белорусский рубль будет слабнуть ко всем валютам. Но это будет происходить постепенно. Конечно, Нацбанк Беларуси может искусственно сдерживать курс, но так уж делали – и вышло плохо. Если искусственно держать курс, то раньше или позже все равно произойдет резкая девальвация, а это болезненный шок для экономики.

Может случиться что-то неординарное, от чего курсы прыгнут. Например, когда резко упали цены на нефть, это повлекло падение курса российского рубля, а от того упал и курс белорусского рубля к доллару. Но если скачок не связан с внутриэкономическими проблемами, то курс после изменений внешних условий быстро исправится, за несколько месяцев возобновится.

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