Политолог Андрей Пионтковский рассказал, почему Путин и Кремль впадают в истерику 3 28.07.2022, 10:31

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Андрей Пионтковский

Наполеоновские планы провалились.

В Кремле ненавидят и украинцев, и власти Украины, но теперь вынуждены желать мирных переговоров. Такое мнение высказал российский оппозиционер и политолог Андрей Пионтковский в комментарии "Апостроф TV".

"Собственно, эта ненависть к украинскому народу, к Западу требует продолжения войны, кричать, что он захватит Киев, Львов, Варшаву. А есть и другая доминанта – собственная безопасность. Здесь он прекрасно чувствует, что наполеоновские планы уже все упали, что ему нужно срочно что-то продать своему народу как победу. Поэтому он и требует переговоров", — объяснил эксперт.

По его мнению, все связано с тем, что русский диктатор Путин хочет уничтожить Украину, однако опасается за свою жизнь.

Политолог отметил, что многие конкуренты Путина понимают, что Россия проигрывает войну. Вот потому-то, говорит Пионтковский, хозяин Кремля и не может чувствовать себя в безопасности.

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