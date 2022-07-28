The Economist: Россия терпит колоссальные потери в войне против Украины 28.07.2022, 10:42

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Многие батальоны захватчиков сильно недоукомплектованы.

По данным спецслужб Эстонии, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля погибло около 15 000 россиян, при этом украинский Генеральный штаб называет цифру в более 40 тысяч, американские официальные лица 15-20 тысяч, а британская разведка говорит о 25 тысячах ликвидированных оккупантов. Такой разброс цифр отражает тот факт, что оценка потерь другой страны неизбежно связана с догадками и зависит от разных факторов.

О разнице в подсчете потерь вражеской армии говорится в материале The Economist. Авторы обратили внимание, что военные потери делятся на две основные категории: убитые в бою и раненые в бою, некоторые из которых умирают позже.

Отмечается, что отдельно учитываются те, кто попал в плен, и те, кто пропал без вести. Некоторые оценки российских потерь в Украине охватывают только военнослужащих. Другие включают силы Росгвардии (национальная гвардия), ФСБ (основной преемник КГБ) и других неармейских регулярных войск, например, ВДВ, которые были уничтожены на первом этапе конфликта. А некоторые берут бойцов из поддерживаемых Россией ополчений в "ЛНР" и "ДНР", которые наряду с российскими наемниками, в последние месяцы вели тяжелые бои.

Разброс цифр в данных иностранных спецслужб отражает тот факт, что оценка потерь другой страны неизбежно связана с догадками.

"Это не точная наука. Детали оценки потерь обычно засекречены, но в распоряжении аналитиков есть несколько средств. Один из них – опираться на российские оценки, используя секретные разведданные, такие как агенты в российском правительстве или перехваченные сообщения, в которых российские подразделения описывают свои потери. Однако эти данные могут быть искажены", – указали в материале, добавив, что западные чиновники считают, что сам российский диктатор Владимир Путин не получает полной картины того, насколько плохо идет его война.

"Другой вариант – ориентироваться на украинские "контактные отчеты" о тех же боях, хотя это становится сложнее, когда большая часть боев ведется за пределами видимости артиллерии, а не в ближнем пехотном бою", – сказано в статье.

"В-третьих, можно сделать вывод о потерях по уничтоженной технике, которую можно увидеть на всех снимках – от социальных сетей до спутниковых снимков, опираясь на предварительные знания о том, сколько россиян обычно укомплектовывают ту или иную машину (например, экипаж российского танка состоит в основном из трех человек) или составляют определенное подразделение. Как бы ни проводились эти расчеты, очевидно, что их "планки погрешностей" широки, что отражает значительную неопределенность", – подчеркнули в материале.

Кроме того, получить цифры по раненым еще сложнее. Но это также очень важно, поскольку эффективность армии зависит не от того, сколько солдат погибло, а от того, сколько выбыло из строя. В какой-то мере это можно сделать, наблюдая за полевыми госпиталями, запасами крови и другими показателями медицинской деятельности. Однако обычно аналитикам приходится делать выводы, исходя из того, что солдаты, как правило, получают ранения в несколько предсказуемом соотношении к числу убитых.

Западные эксперты предполагают соотношение 3,4:1, увеличивающееся до 4:1, если считать пропавших без вести солдат погибшими. Последнее очень близко к соотношению, о котором сообщают ополченцы "ДНР", которые, в отличие от российской армии, добросовестно документируют свои потери, отметили в материале.

Авторы считают, что если бы общие потери были значительно выше американских и британских цифр, российская армия, очевидно, давно бы оказалась в еще более глубокой беде. Тем не менее, российские потери такого масштаба объясняют, почему многие российские батальоны сильно недоукомплектованы, почему их продвижение на Донбассе было медленным и почему армия сейчас собирает резервные батальоны из добровольцев по всей стране. Если в ближайшие месяцы Украина начнет широкомасштабное контрнаступление на юге Херсонской области, это еще больше истощит российские силы.

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