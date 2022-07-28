Лукашенко сжигает последний мост 4 Руслан Шошин, «Белсат»

28.07.2022, 10:41

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фото: ТАСС

Мотивы диктатора не понятны, а действия хаотичны.

В течение последних двух лет режим Александра Лукашенко выполнил ряд шагов на пути к полному уничтожение отношений с Польшей. И стоит заметить, что Минск делал это исключительно по собственному желанию, целенаправленно провоцируя напряженность. В начале спецслужбы полностью придушили Союз поляков (ZPB), а его лидеров (Анжелику Борис и Анджея Почобута) бросили за решетку, зная, что ничто так не возмущает польские политические элиты и общественное мнение, как репрессии против польского меньшинства. Часть деятелей выехала за границу, кого-то на границу привезли и заставили покинуть страну. Никакой угрозы для режима со стороны деятельности польского меньшинства не было и нет, это исключительно общественная, культурная организация, отчасти с аполитичными участниками. Забрасывая поляков под общий каток репрессий, Лукашенко только стимулировал заинтересованность польских СМИ и общества к белорусской тематике, те же требовали от властей в Варшаве очередных санкций и ограничений в отношении соседней диктатуры. А та не останавливалась.

Начался штурм польской границы и миграционный кризис, который мог поставить точку в отношениях Минска с Варшавой. На границе Польша строит стену, все еще не работает один из крупнейших пограничных переходов в Кузнице. Ограниченные торговые связи, введенные беспрецедентные санкции, а после начала российской агрессии против Украины в ЕС ограничили доступ на европейский рынок для белорусских (и российских) транспортных фирм.

Казалось, что уже все красные линии пройдены, не было разве только вооруженного конфликта на границе с Польшей. А тем временем Лукашенко взялся за польское кладбище и места памяти. Уничтожение памятников и выравнивание с землей мест вечного упокоения польских солдат Армии Крайовой (и не только) не имеют ничего общего с историей. Откуда может быть заинтересованность к собственной истории у людей, которые постепенно проводили политику русификации Беларуси, закрывая беларусские школы и ВУЗы, систематически интегрируя страну с «русским миром». Цель этого варварства – окончательно уничтожить польско-белорусские отношения, возможно, довести ситуацию до приостановки или и растерзания дипломатических отношений. Очевидно и то, что определенные силы хотят спровоцировать конфликт между белорусами и поляками. Особенно белорусами, живущими в Польше. Тему Волынской трагедии (в Польше признают геноцидом) еще до войны часто применяла российская пропаганда и кремлевские тролли, используя любой повод и подогревая эмоции в сети. И трудно представить, что тема Армии Краевой в Беларуси появилась без помощи «экспертов» восточного соседа.

Интересно и то, что для Польши это не просто кладбище, это часть национальной памяти и места, которые объединяют польское меньшинство в Беларуси. Действуя фактически в подполье, поляки чествуют места памяти своих предков, отмечают на кладбище национальные польские праздники (День Всех святых (день умерших) 1 ноября, День независимости 11 ноября или День польской армии 15 августа). В условиях диктатуры, когда нельзя легально проводить культурных мероприятий и встречаться в публичном месте, для польского меньшинства уход за кладбищем был одним из главных направлений деятельности. И сегодня режим забирает у этих людей право на память.

Мотивы диктатуры здесь не понятны, как и другие хаотические действия Минска последних лет (тот же самолет с Протасевичем, после которого режим напомнил международному сообществу о себе). Полностью сожжены мосты Лукашенко с внешним миром, а в первую очередь с ближайшей западной соседкой – Польшей, однозначно на руку Кремлю, особенно во время войны. Ведь сегодня Польша играет определяющую роль для региона, от ее заангажированности зависит в большой степени и результат войны в Украине. И тут Путин должен иметь стопроцентную уверенность, что Запад в случае критической для России ситуации не поддержит Лукашенко, даже если тот попросит. А чем более варварски будет вести режим в Минске, тем сильнее будет зависеть от Москвы.

Глядя на то, как диктатор бульдозером закапывает в землю памятники на кладбище польских солдат на Гродненщине, ни один сознательный польский политик действительно не пожмет руки Лукашенко, не говоря уже о какой-то сделке с ним. И независимо от того, кто руководит этим процессом в Беларуси и сознательно ли это делает диктатор, он уже перешел границу и ударил там, где бить нельзя. Даже во время войны. Ведь кладбище для поляков – это святое, здесь они не зарастают быльем.

Руслан Шошин, «Белсат»

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