В Черногории начали замораживать имущество россиян 1 28.07.2022, 11:00

Страну раньше называли «российским VIP-курортом».

Власти Черногории начали замораживать имущество граждан Российской Федерации. Это связано с санкциями Европейского союза, которые ввели против РФ из-за войны в Украине.

Об этом сообщается на сайте кабинета министров страны.

27 июля во внешнеполитическом ведомстве Черногории сообщили о заморозке недвижимости гражданина РФ в Жабляке. Его имя не называется. Он якобы успел обжаловать решение о заморозке активов в административном суде.

Кроме того, по санкции попало имущество российского политтехнолога Марата Баширова, который в 2014 году работал в структурах боевиков "ЛНР".

Напомним, что Черногория сразу присоединилась к санкциям ЕС против России. В июне глава МВД страны заявил, что планируется заморозить имущество 34 граждан России и Украины, которые попали под санкции. Позже Минфине Черногории уточнили санкционный список, поэтому он сократился.

Напомним, что Черногорию часто называли "российским VIP-курортом", потому что страна стала популярным местом отдыха для российских олигархов. По данным исследований, богатым россиянам принадлежит до 40% недвижимости в стране.

По состоянию на 7 июля граждане РФ остаются основными покупателями недвижимости. По данным Центробанка страны, с февраля граждане РФ купили имущество на 20 миллионов евро.

Кроме того, власти страны вместе с Болгарией и Северной Македонией "закрыла свое небо" для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который должен прилететь с визитом в Сербию.

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