Исход войны решится в битве за Херсон Альфред Кох

28.07.2022, 11:10

Альфред Кох

Путинское войско будет впервые не наступать, а обороняться.

Подошел к концу сто пятьдесят четвертый день войны. Пишут, что ВСУ окончательно доломали HIMARSами Антоновский автомобильный мост. Да так, что он стал непроездным. Но россияне не оплошали и положив на рельсы какие-то щиты гонят свои войска и технику на правый берег Днепра по железнодорожному мосту. И, разумеется, продолжают для тех же целей пользоваться дамбой в Новой Каховке.

Ситуация усугубляется еще и тем, что для того, чтобы усилить свою группировку на правом берегу, оккупанты перебрасывают туда войска из Донбасса. Что окончательно ставит крест на их попытках наступать там на Сиверск и Бахмут (не говоря уже о Славянске и Краматорске).

С учетом того, что все переправы через Днепр находятся теперь под огневым контролем ВСУ (и путинские полководцы не могут этого не понимать), упорство, с которым они лихорадочно укрепляют свою правобережную группировку означает, что они готовы биться в полной блокаде, но не сдать Херсон. Потому, что в любом другом случае они бы уже давно начали эвакуацию своих войск на левый берег Днепра в качестве "жеста доброй воли".

Теперь уже понятно, что Путин решил вцепиться зубами в свой плацдарм на правом берегу. Потому, что пока у него есть этот плацдарм, есть хотя бы теоретическая возможность когда-нибудь все-таки возобновить наступление на Николаев и Одессу. Если же с него уйти на левый берег, то с этими мечтами можно будет окончательно расстаться. То есть он готов прекратить наступление в Донбассе и перейти там к обороне даже еще не "доосвободив" до конца Донецкую область. Лишь бы даже такой ценой сохранить потенциальную возможность отрезать Украину от Черного моря.

Маски окончательно сброшены и истинные цели Путина стали очевидны уже даже его самым ретивым поклонникам. И они не имеют ничего общего с "защитой" русскоязычного населения Донбасса и "освобождением" "ЛНР-ДНР" от "нацистов". Ведь захват черноморского побережья Украины вообще никак не вписывается в тему "братской помощи" "законно признанным" республикам Донбасса. То есть Путин уж окончательно порвал даже с той смехотворной "легитимностью" которой он прикрывался, говоря, что его "спецоперация" проходит в полном соответствии с международным правом.

Теперь уже стало совершенно ясно, что исход войны решится в битве за Херсон, поскольку туда Путин перебрасывает все свои самые боеспособные подразделения. И если он там их потеряет, то больше воевать ему будет нечем. Таким образом ставки в этой войне сделаны и они очень высокие. Грядущая битва, которая скорее всего начнется в августе, обещает быть самой ожесточенной и кровопролитной даже на фоне боев за Попасную, Северодонецк и Лисичанск.

И это будет первое крупное сражение, в котором ВСУ будут не обороняться, а наступать. Равно как и путинское войско будет впервые не наступать, а обороняться.

Что ж, партия переходит в эндшпиль. Но как долго он будет тянутся - непонятно. Надеюсь, что в ВСУ хорошо понимают, что стоит на кону и не будут рисковать и стремится получить быстрый результат. Медленное, планомерное окружение правобережной группировки противника - самое правильное в такой ситуации. Впрочем, это лежит на поверхности, раз это понятно даже такому дилетанту как я.

В теории это выглядит просто и понятно. Но на практике там, в этом кольце, помимо оккупантов будут еще и многие тысячи мирных украинских граждан. И, значит, планомерная блокада по учебнику, с удушением голодом и разрушением всей инфраструктуры - невозможна. И, разумеется, российские военные непременно воспользуются этим обстоятельством не только в военном, но и в пропагандистском смысле: смотрите дети, как бандеровцы морят голодом своих же граждан, и как доблестные российские воины делят последний кусок с детьми Херсона...

Не хотел бы я оказаться сейчас на месте Залужного и Зеленского. Ведь именно от них зависит то, каким образом они будут освобождать правый берег Днепра от оккупантов. И как бы филигранно не действовала украинская артиллерия понятно, что жертв среди мирного населения избежать не удастся.

Что ж. Поживем - увидим. Но, в конечном итоге, мы все знаем, что наше дело - правое. Враг будет разбит. И победа будет - за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, "Фейсбук"

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