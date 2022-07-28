У белорусов появилась новая возможность получить шенгенскую визу 28.07.2022, 11:16

Одна из стран возобновила выдачу.

Дания возобновила выдачу виз в Беларуси. Визовый центр этой страны спустя два месяца удалил с сайта информацию о приостановке приема документов, сообщает телеграм-канал «Собирай рюкзак».

Телеграм-канал отправил запрос в визовый центр Дании и получил ответ, что подача заявки на получение шенгенской визы вновь возможна.

Предварительная регистрация не требуется, можно просто прийти в рабочее время визового центра и подать документы.

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