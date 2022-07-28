Белорусы о здоровье Лукашенко: Медицина бессильна, часики тикают 8 28.07.2022, 12:18

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Диктатора не носят ноги, но язык пока прекрасно генерирует бред.

Здоровье диктатора — одна из главных тайн режима, что делает эту тему одной из самых обсуждаемых в обществе.

Лукашенко в Витебске, куда он приехал на открытие «Славянского базара», заметно хромал и с трудом передвигался.

Многие ресурсы утверждают, что Лукашенко имеет целый букет болезней, которые с возрастом все чаще дают о себе знать.

Что белорусы думают о здоровье диктатора? Сайт Charter97.org собрал мнения читателей.

«В 2020 сипатое чудовище очень много нервов потратило, а это на здоровье сказалось».

«Болезнь одна — он болен на голову. Отсюда все остальное».

«Скоро начнут расставлять поддоны по всему пути шествия «поддонка». Еще во время мигрантского кризиса проблемы у Лукашенко были с опорно-двигательным аппаратом. Сейчас нервишки из-за путинской авантюры добивают психику деда, а это сказывается на физическом здоровье».

«Скорее бы уже куда-нибудь исчез. Меня коробит всякий раз, когда он строит из себя умного политика. Не за трибуной, а в дурдоме его место».

«Что народу с того, что здоровый дурак стал плохо ходить? Рузвельт в инвалидной коляске войну выиграл, а этот на лыжах и коньках страну развалил».

«Психическая болезнь заразна, поражает всю власть и через телевизор распространяется».

«Лукашенко не носят ноги, но язык пока прекрасно генерирует бред. А мстительность шизика упорно борется с собственным народом».

«Все его болезни может вылечить один укол «Байрактара». Можно попробовать припарку «Новичка». Сразу бы все чинуши начали бы «выздоравливать» и сваливать все на старого больного деда».

«В СССР Лукашенко был простым психом, а сейчас стал барином и палачом».

«Да что тут пытаться в дебрях психики полоумного деда найти рациональное мышление. Сходил лукавый на субботник, взял надувное бревно, неудачно оступился и опять подвернул любимое колено. Вызвал на ковер своего ортопеда, а тот ему и заявил, что сустав подлежит замене. Отечественное ставить неохота, а на импорт эмбарго».

«Лукашенко и Путин — это два старых выживших из ума маразматика. Эти мерзкие старикашки с деменцией друг друга люто ненавидят».

«Люди в 60-65 лет, чтобы свести концы с концами, еще работают на стройке каменщиками и сварщиками, носят тяжести. В холод и жару работают на открытом воздухе. Выходят на пенсию и сразу же умирают. А этот хряк ничего не делает, только разъезжает по стране со своей сворой, жрут за бюджетный счет вместе с собакой. От ничегонеделания его расперло и в сторону повело».

«Учитывая всю ненависть белорусского народа к нему, его должно разорвать как мыльный пузырь. В Беларуси не осталось человека, которому бы он не сделал зло».

«Когда столько народа проклинает и желает смерти, то медицина бессильна. Часики тикают».

«Я не стал бы слишком уповать на немощь одного человека. Не он лично калечит и убивает белорусов, сажает их в тюрьмы. Оздоровления требует вся система, созданная больным стариком».

«Еще не хватало, чтобы эта тварь естественной смертью подохла, так и не ответив за все свои зверства».

«Это существо надо привязать к железной кровати и колоть по 20 кубов галоперидола».

«Лукашенко приходится демонстрировать свою лояльность и лебезить перед Путиным, потому что знает, что в любой момент его могут заменить на русскую по национальности Кочанову с русским же госсекретарем совбеза Вольфовичем. Много кланялся и на коленках стоял в последнее время. Вот и забарахлил старичок. Года и нагрузка дают о себе знать».

«Лукашенко мешает жить и развиваться многим людям. Он борется против жизни во всех ее формах и хочет при этом жить, но долго так не получится».

«Он старый, скоро покинет этот мир. Но он не понимает, что за его поступки будут отвечать его дети».

«Занемогла кремлевская мразотная шестерка. Чует усатый совково-чекистский шизоид, что конец близко. Вот и трясется весь, как осиновый лист».

«От лекарств сипатое чудовище расперло. Такое ощущение, что его голова дурная скоро от этих лекарств лопнет. Уж очень у курощупа одутловатое лицо стало».

«Скоро Сашка не просто занервничает. Скоро он обоср...ся от страха, когда белорусская армия совместно с украинской покончит с Путиным и развернется в сторону Беларуси. Но здоровье уже у синепала не то, далеко убежать не получится».

«Про диагноз мозаичного уже давно было известно. Но почему-то европейские политики слишком поздно задумались о его изоляции, только когда он непосредственно создал кризис возле их границ. Если Европа хочет безопасности, то надо решить проблему психованного диктатора, пока он не получил ядерное оружие».

«Единственное место, где он может ничего уже не бояться, — это камера в Гааге. Евроремонт, приличное кормление и спортивная площадка. Плюс — круглосуточная надежная охрана. Почему бы нет? Все другие варианты дожить и умереть своей смертью — проблематичны».

«У Лукашенко ничего человеческого не осталось. Он полностью перенял повадки своего шпица. Лает на всех жалким писклявым голосом. Поэтому и лечить его должен ветеринар. А лучше усыпить».

«Картофельный фюрер боится Путина, вот и ходит на полусогнутых, не хочет подписывать какую-то там бумажку о создании якобы союза трех республик. Трясет его об одной мысли об этом».

«Никто не оценил походку настоящего хоккеиста, центрфорворда. Там уже полтора центнера и бронежилет 100% одет. Так что знает, как его «любят» граждане Беларуси, вот и носит защиту», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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