Когда умрет Путин: есть ответ на вопрос 4 Вадим Денисенко, «Обозреватель»

28.07.2022, 11:24

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Вадим Денисенко

После этого события глава Кремля в течение месяца сам себя «съест».

В последнее время меня почему-то особенно многие спрашивают: "Когда умрет Путин?" Так вот, в день святого Владимира могу сказать, что у меня есть ответ на этот вопрос.

Он, к сожалению, не болен смертельно. Но его смерть ускорит унижение. Он ничего так не боится и ничего его так не съедает, как публичное унижение. Вспомните, как на саммите Большой семерки Трюдо посоветовал раздеться по пояс, чтобы быть такими же крутыми, как Путин. После этого, на второй день Путин долго бормотал об этом на пресс-конференции после Каспийского саммита, хотя не было даже вопроса об этом. Он панически зависим от публичных унижений.

Что может стать катализатором смерти Путина? В идеале нужно отвоевать Херсон. После этого в течение месяца он сам себя съест.

Вадим Денисенко, «Обозреватель»

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