Ученые выяснили, чем питается самая большая в мире акула 28.07.2022, 11:26

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Для людей она не представляет угрозы.

Исследователи задавались вопросом — китовая акула только фильтрует пищу, либо же это только часть ее рациона и она плотоядна, пишет «Хайтек».

Оказалось, что в отличие от своих более мелких сородичей, китовые акулы питаются планктоном – разнородными подводными организмами, поскольку являются фильтраторами. Это значит, что они пропускают через себя воду и отцеживают ее в поисках икринок, рачков и мелкой рыбешки.

Во время работы авторы сравнили состав аминокислот и жирных кислот тела акулы, а также ее фекалий, с разными типами пищи. Выяснилось, что акула может переварить все, что съедает, в том числе растительную пищу. Именно водоросли, в особенности бурая водоросль саргассум, составляют основной рацион акулы.

Морской биолог Марк Микан говорит, что эволюция пищеварения китовых акул сделала этот вид более приспособленным, чтобы ему было легче найти себе пропитания, не затрачивая слишком много энергии.

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