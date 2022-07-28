«Без Антоновского моста оборона РФ на правом берегу Днепра ослабнет сама по себе» 3 28.07.2022, 11:34

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Фото: Reuters

Военный эксперт рассказал о будущем контрнаступлении ВСУ.

ВСУ снова нанесли удар по автомобильному Антоновскому мосту через Днепр около оккупированного Херсона. Движение по нему приостановлено. Оккупационные власти говорят о возможном возведении понтонной переправы.

Антоновский мост – один из трех путей снабжения российской группировки на правом берегу Днепра. Он соединяет оккупированный Херсон с другой частью области, тоже находящейся под контролем армии РФ. По автомобильному мосту российские войска перевозят свою технику и боеприпасы. Неподалеку есть железнодорожный мост. И еще один автомобильный мост в 85 километрах от Херсона, в районе Каховской ГЭС.

Могут ли они стать альтернативой Антоновскому и почему ВСУ точно продолжат наносить по нему удары, в эфире «Настоящего Времени» объяснил военный эксперт Сергей Грабский.

– Проезд по Антоновскому мосту сейчас остановлен. Значит ли это, что Украина может начинать полномасштабное контрнаступление в Херсонской области?

– При наличии других факторов – да, безусловно. К ним относится в первую очередь достаточное количество личного состава, достаточное количество вооружения и боевой техники. Поэтому сказать, что прямо сейчас Украина может начинать, пока будет преждевременно. Но это и не обязательно делать прямо сегодня, потому что нужно понимать, что даже при нынешней интенсивности боевых действий противник фактически обречен на ограничение в будущем использования войск на этом направлении.

Перекрытие всех переправ приводит к резкому снижению обеспечения группировки противника, которая действует на правом берегу Днепра. Поэтому тут не нужно методом кавалерийских атак или каких-то наскоков прорывать оборону противника. Она сама по себе будет таять и ослабевать день ото дня без возможности пополнить запасы, без возможности вывезти раненых, без возможности доставить вооружение и вывезти поврежденную технику для ремонта.

– Таять за счет новых ударов, вы имеете в виду?

– За счет новых ударов и постоянного давления. Мы практически каждый день получаем информацию о том, что освобождаются все новые и новые населенные пункты, противник вынужден отходить. А каждое движение сопряжено с затратами как боеприпасов, так и других ресурсов, в том числе и потерей личного состава. Поэтому даже без каких-то широкомасштабных действий можно говорить, что фактически противник находится в оперативном окружении.

– А как же, например, железнодорожный мост и автомобильный мост в районе Каховской ГЭС?

– Автомобильный мост или Каховская ГЭС, дамба как более серьезное инженерно-техническое сооружение, безусловно, является очень важным объектом. И ВСУ прекрасно понимают угрозу нанесения по ней массированных ударов. Однако в этом нет необходимости.

Если внимательно посмотреть на карту, там есть такое село Дарьевка, по которому уже нанесен удар. Там разрушен мост, который исключил возможность масштабного обеспечения группировки российских войск на правом берегу Днепра.

Что касается железнодорожного моста, то, по нормам и правилам, железная дорога целесообразна к использованию в военных целях, если она находится на расстоянии как минимум 40-60 километров от линии фронта. Здесь же мы имеем фактически движение по переднему краю. Можно легко уничтожить фиксированную цель, коей является локомотив и даже один вагон. Но никто не будет гонять отдельный локомотив. Речь идет о железнодорожном составе, что является еще более уязвимой целью. К тому же повредить железнодорожную инфраструктуру значительно легче, а восстанавливать ее сложнее. Поэтому мы можем практически исключить вероятность использования железнодорожного моста для обеспечения группировки.

– ВСУ будут продолжать наносить удары по Антоновскому мосту, как думаете?

– Да, будут. Противник будет пытаться как-то восстановить хотя бы какую-то пропускную способность этого объекта. Поэтому для гарантии перфорация мостовых переходов будет продолжаться для того, чтобы минимизировать или вообще свести к нулю любые попытки использовать этот объект для переброски каких-то ресурсов и вывоза раненых.

– Оккупационные власти Херсона говорят о возможном возведении военного понтонного моста. Как бы вы оценили такую перспективу?

– Это даже не из области научной фантастики. Длина Антоновского моста 1366 метров. Навести понтонную переправу теоретически можно. Во времена СССР проводились такие учения на Днепре, когда сооружали переправы. Но она возможна к наведению и использованию только в случае гарантированного превосходства в воздухе и отсутствия угрозы нанесения какого-либо другого огневого удара по этому объекту.

Мы будем молиться, чтобы российские войска начали наводить эту переправу, потому что это станет откровенной ловушкой. Понтонная переправа – динамическое сооружение. Разрушение хотя бы одного звена которого фактически ликвидирует эту переправу. А сделать это не представляет особой сложности для ВСУ. И если, допустим, танковый батальон зайдет на такую переправу, то при нанесении удара и в условиях речного течения он будет обречен.

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