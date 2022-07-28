Человек умирает на наших глазах прямо в суде3
- 28.07.2022, 11:36
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Люди, очнитесь!
Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в «Фейсбуке» обращает внимание на судьбу белорусского патриота Николая Автуховича, суд над которым проходит в эти дни:
— Человек умирает на наших глазах прямо в суде, а, кажется, всем наплевать.
18 дней Николай Автухович держит сухую голодовку, протестуя против ложных обвинений в терроризме. Его до сих не признали даже политзаключенным. И эти на самом деле огромная проблема, потому что, когда мы стучимся в различные международные организации по поводу судьбы Николая, ответ всегда один: «Но правозащитный центр «Весна» же не признает его узником совести».
Я говорила с нашими правозащитниками. Говорят: признаем после суда. Хочется спросить: посмертно признаете? Боюсь, Николай Автухович может не дожить до приговора, на днях, обессиленный, он упал прямо в зале суда.
Я понимаю, война в Украине, огромное количество горя, массовая гибель людей и разрушения городов, увели в тень жизни тысяч белорусских политзаключенных.
Но все равно поражает какое-то равнодушие, паралич душ, отсутствие элементарной эмпатии, уход в мелкотемье, обсуждение пустых конгрессов и форумов, тихановских, тимановских, цепкало и латушек в то время, когда лучшие белорусы гниют в тюрьмах или гибнут в Украине.
Люди, очнитесь!