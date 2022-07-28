В Украине официально назначен новый генеральный прокурор
- 28.07.2022, 11:38
Указ подписал президент Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля подписал указ о назначении народного депутата от "Слуги народа" Андрея Костина генеральным прокурором Украины.
Соответствующий документ №538/2022 опубликован на сайте президента Украины.
"Назначить Костина Андрея Евгеньевича генеральным прокурором", – говорится в тексте указа.
Накануне, 27 июля назначение Костина генпрокурором Украины одобрила Верховная Рада.
Среди главных задач генпрокурора общество видит обеспечение всего, что необходимо для привлечения России к ответственности за войну, отмечал Зеленский.