В Украине официально назначен новый генеральный прокурор 28.07.2022, 11:38

Андрей Костин

Указ подписал президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля подписал указ о назначении народного депутата от "Слуги народа" Андрея Костина генеральным прокурором Украины.

Соответствующий документ №538/2022 опубликован на сайте президента Украины.

"Назначить Костина Андрея Евгеньевича генеральным прокурором", – говорится в тексте указа.

Накануне, 27 июля назначение Костина генпрокурором Украины одобрила Верховная Рада.

Среди главных задач генпрокурора общество видит обеспечение всего, что необходимо для привлечения России к ответственности за войну, отмечал Зеленский.

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