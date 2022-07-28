В Солигорске посетители зоны отдыха выдавили глаза сторожу 7 28.07.2022, 11:41

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Юрий Хролович

У охранника возник спор с отдыхающими.

В Солигорске посетители зоны отдыха "Тихая затока" лишили зрения сторожа.

Происшествие случилось 2-го июля, сообщает районная газета "Шахцёр".

В тот вечер у пенсионера-сторожа Юрия Хроловича возник спор с отдыхающими. Конфликт перерос в избиение: мужчине то ли выкололи, то ли выдавили глаза.

Отмечается, что подозреваемый в нападении задержан. На него завели уголовное дело за нанесение тяжких телесных повреждений.

Один глаз пострадавшего врачам удалось "собрать по кусочкам", и теперь есть шанс восстановить на нем часть зрения. Однако для этого пенсионеру нужна дорогостоящая операция.

Издание призывает помочь мужчине деньгами:

6711 2900 4280 6301 BELARUSBANK, срок действия 07/24 на имя Yuri Hralovich.

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