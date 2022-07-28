В Солигорске посетители зоны отдыха выдавили глаза сторожу

В Солигорске посетители зоны отдыха выдавили глаза сторожу7
- 28.07.2022, 11:41
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У охранника возник спор с отдыхающими.
В Солигорске посетители зоны отдыха "Тихая затока" лишили зрения сторожа.
Происшествие случилось 2-го июля, сообщает районная газета "Шахцёр".
В тот вечер у пенсионера-сторожа Юрия Хроловича возник спор с отдыхающими. Конфликт перерос в избиение: мужчине то ли выкололи, то ли выдавили глаза.
Отмечается, что подозреваемый в нападении задержан. На него завели уголовное дело за нанесение тяжких телесных повреждений.
Один глаз пострадавшего врачам удалось "собрать по кусочкам", и теперь есть шанс восстановить на нем часть зрения. Однако для этого пенсионеру нужна дорогостоящая операция.
Издание призывает помочь мужчине деньгами:
6711 2900 4280 6301 BELARUSBANK, срок действия 07/24 на имя Yuri Hralovich.