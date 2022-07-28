«Мы быстро ворвались туда»: нацгвардеец «Католик» рассказал о победе над российским спецназом 28.07.2022, 11:44

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Боец сообщил подробности об освобождении Харьковщины.

Украинские защитники постепенно оттесняют российских оккупантов на севере Харьковщины. Деокупация идет не так быстро, как хотелось, ведь враг имеет преимущество в артиллерии и не оставляет попыток найти пробелы в обороне ВСУ.

О том, как проходит освобождение Харьковщины, рассказал obozrevatel.com нацгвардеец с позывным "Католик". Сам он харьковчанин, и, несмотря на молодость – бывалый воин, который на войне с Россией приобретал свой боевой опыт с 2014 года.

О том, что в Харьковской области идут тяжелые бои, свидетельствуют огромные воронки, которыми усеяны поля и леса вокруг, а также множество обломков от 120-150 мм патронов, иссеченные деревья и кусты, выжженные пшеничные поля.

По словам "Католика", сейчас задача наших бойцов — наблюдать за передвижениями российских оккупантов и оборонять позиции, которые для них достаточно новые – защитники на них перешли, отодвинув врага подальше от Харькова.

"Из последнего, мы освободили C*** (название населенного пункта скрыто из-за соображений безопасности, – ред.) Это был штурм. То есть они, наверное, не ожидали, что будет так внезапно спланировано все. Наше нападение было достаточно интенсивным. Мы быстро приехали, была поддержка танков, интенсивная артиллерийская поддержка. И потому мы быстро ворвались туда. И потом они, конечно, ответили огнем артиллерии довольно плотным. Но мы удержались. Теперь это все наше", – рассказал "Католик".

Когда собратья "Католика" только начинали здесь зарываться, то часто приходилось воевать с хорошо экипированными и обученными оккупантами, и даже спецназовцами. Постепенно ситуация изменилась, и сегодня артиллерийские дуэли вышли на первый план.

"Я бы сказал, что артиллерии у них много. Но пока нельзя сказать, что она верна. На то количество БК, которое они отстреливают, они попадают мало. Они могут полдень плести куда-то в поле, по лесам, лесопосадкам. Может, проблемы какие-то с корректировкой", — предполагает гвардеец.

"Католик" держится с естественным аристократизмом, спокойно и уверенно. Он — образованный человек, способный к философии и искусству декорирования. В то же время это хорошо обученный, видавший виды воин, который с начала войны защищает страну от российских оккупантов, успел получить ранения и восстановиться.

"Я с 2014 по 2020 год служил в различных добровольческих подразделениях МВД, а затем пошел на контракте в ВСУ. Воевал в Широкино, Зайцево, Гранитном, Новозвановке — это уже последнее перед ранением. С 46-м батальоном провоевал, с "Донбассом". По мобилизации пришел еще 23 февраля, к широкомасштабному вторжению, потому что я в оперативном резерве. Сказали: "Ожидайте, в пятницу все будет!" А оказалось, что не в пятницу, а раньше. Но баул уже был собран, пришел, сказали, что здесь дают оружие в гвардии", - рассказал харьковчанин.

По словам Католика, главный урок, который он извлек, заключается в том, что никогда не нужно переоценивать собственный опыт и недооценивать возможности врага.

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