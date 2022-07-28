Под Несвижем на кукурузном поле появились загадочные знаки 10 28.07.2022, 11:49

4,402

Белорусы строят гипотезы, как это могло произойти.

Под Несвижем есть прекрасные кукурузные поля. Если посмотреть на них сверху, можно увидеть идеально ровные проплешины. Да мало ли мы видели проплешин?.. Но в данном случае все не так однозначно. Попробуйте догадаться: как образовались эти прямоугольники? Для чего они? Кому это выгодно? Прекрасно, если сопроводите свои гипотезы графикой. Чем более безумными они будут, тем лучше, пишет onliner.by.

Разумеется, многие аналитики с ходу приписывают это творчество инопланетному разуму — это первое, что приходит в голову любому здравомыслящему человеку. В то же время некоторые скептики верят, что на изображениях просто участки, выстриженные на искусственном травяном покрытии. Это тоже очень похоже на правду — если допустить, что какому-то безумцу понадобилось вытворять такое.

На самом деле на снимках читателя настоящие кукурузные поля в районе Несвижа.

Видны следы от колес сельхозтехники.

Остается вопрос: кто и зачем это сделал? У нас, конечно, есть и собственные догадки, которые все объясняют.

Самая правдоподобная версия выглядит так:

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».