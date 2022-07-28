Зябровка и не только: рассекречены снимки ядерных баз в БССР 28.07.2022, 12:03

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Некоторые объекты все еще числятся действующими.

Уже пять месяцев внимание мира приковано к войне в Украине. Огромное значение получили спутниковые снимки, в частности, от компании Maxar Technologies, которая показывает перемещение войск, развертывание военных баз и аэродромов, наведение понтонных мостов и так далее. Попытки скрыть что-то от спутникового глаза сейчас практически лишены шансов на успех.

А ведь 50-60 лет назад СССР точно так же пытался спрятать от США свои военные базы и аэродромы. И, наверное, думал, что американцы ни о чем не догадываются. Но рассекреченные архивы спутниковых съемок показывают, что в Вашингтоне прекрасно видели, где у Советов какие секретные базы запрятаны по лесам и какие именно самолеты стоят на аэродромах.

Сайт devby.io рассмотрел гигабайты рассекреченных фотосников заброшенных баз.

Американская космическая программа дистанционного зондирования Земли CORONA работала с конца 50-х годов — за первые полтора десятка лет несколько спутников сделали около 900 тысяч фотографий планеты.

Самые ранние из рассекреченных снимков Минска датированы 16 июня 1961 года — хотя в кадре и полно облаков. Всей мировой космонавтике еще нет полных четырех лет — а у главного военно-политического противника СССР уже есть подробные спутниковые снимки советских городов.

А совсем хороший по качеству снимок Минска сделан 06 октября 1964 года. В это время в Советском Союзе пытаются запутать иностранных шпионов очень странными поступками — например, переименованием остановок. Скажем, остановку «Радиоцентр» в минской деревне Лошица (здесь находился центр дальней радиосвязи для контакта с самолетами в Африке) переименовали в «Водохранилище» (до которого на самом деле еще больше километра).

С тех пор качество фотоматериалов только увеличивалось.

С 2020 года в открытом доступе NASA появились снимки очень высокого разрешения. До этого наилучшие по качеству кадры, как правило, имели разрешение с отметкой «High: 20 to 30 feet». Теперь же снимки получают сверхвысокое разрешение: самые подробные из массива рассекреченных данных Declass 3 имеют разрешение «2 to 4 feet».

Площадь Ленина и Дом Правительства на снимках за 06 октября 1964 и за 16 августа 1972:

В метаданных к снимкам видно, что пленка использовалась двух основных типов: шириной 6,5 дюйма (16,5 см) и 9 дюймов (23 см). На сайте центра EROS (Earth Resources Observation and Science) — учреждения, которое занимается хранением и обработкой спутниковых съемок, — сказано: «Фильмокопии EROS имеют разрешение, отличающееся от оригинальных пленок, хранящихся в NARA (Национальное управление архивов и документации)». И даже с этих фильмокопий можно заказать сканирование с точностью до 7 микрон (3.600 dpi).

Например, свежие снимки Минска, выложенные в декабре 2021-го, весят по 6-8 Гб каждый, порезаны на 8-11 частей примерно по 1 Гб. Причем порезаны не встык, а накладкой. На съемке 1979 года один из этих разрезанных фрагментов, на который попал Минск, имеет размер 37×25 тысяч пикселей!

Мало иметь снимки вражеской территории — нужно уметь их правильно прочитать. Даже сейчас, имея под рукой современные спутниковые снимки местности, сравнивать и сопоставлять кадры «тогда» и «сейчас» не всегда легко. Многое меняется кардинально: реки превращают в каналы, вырубают леса, насаждают леса, строят города, сносят деревни, заполняют водохранилища и так далее.

Американским расшифровщикам снимков полувековой давности было намного сложнее: ведь спутниковый снимок можно было сравнить только с картами. А это куда как труднее: реки и дороги совсем не такие жирные, как нарисованы на бумаге, многое изображено схематично. А если кадр зимний или облачный — то сложностей еще больше, даже несмотря на угловые координаты на снимках и знание того, в какой момент времени в какой точке неба спутник «щелкнул затвором».

Мы можем посмотреть, как дешифровщики справлялись с такой задачей. В начале 2017 года ЦРУ рассекретило примерно 13 миллионов страниц документов, касающихся деятельности ведомства с 1940 по 1990 годы. Среди них немало файлов посвящено как раз спутниковым снимкам, в том числе снимкам городов СССР.

Возьмем для примера Минск. Архив выдает примерно 7.500 файлов, связанных с нашим городом.

Один из них называется «Minsk army supply depots and barracks. Minsk, USSR, Belorussian MD» и составлен в июне 1964 года.

В 8-страничном документе приводится расшифровка фрагмента снимка Минска. Дата съемки вымарана цензорами — но, судя по положению характерного облачка, это снимок за 19 июля 1963-го. Кадр, приведенный в файле, довольно невысокого качества, и полностью соответствует самому спутниковому снимку (только слегка повернут, чтобы север был сверху кадра, как это принято). Речь идет о воинской части в районе нынешней улицы Кулешова, где сейчас застраивают жилой комплекс «Малая родина». Несмотря на то, что облака помешали сделать четкий кадр, расшифровщики в пояснительной записке начертили все строения на территории части (площадью 250 акров — это условный квадрат километр на километр) и указали их назначение: 16 административных зданий, 33 казармы, 98 складов, 29 вспомогательных зданий, охраняемая зона с шестью зданиями для обслуживания машин, моторизованный парк. Западная часть обнесена забором. И дальше даются детальные пояснения по отдельным группам зданий и строений.

Вот фрагмент оригинального спутникового снимка, его копия из отчета и чертеж, составленный по снимку:

Как видно, расшифровщики запросто распознали более полутора сотен зданий и строений и отразили их на чертеже. Причем в отчете говорится, что по сравнению с другим снимком, сделанным зимой, появилось административное здание, пять казарм, еще одно административное здание, один охраняемый склад, гараж, казарма и еще один гараж.

Как мы убедимся ниже, точно так же они могли распознавать даже конкретные модели самолетов на аэродромах, ангары с ядерными ракетами и стартовые столы для их запуска.

Барановичи, ядерное хранилище

24 апреля 1966

На фото попала воинская часть 75336 под Барановичами — хранилище ядерных боеприпасов (или просто СБЧ — «специальных боевых частей») 203–го гвардейского Орловского тяжелого бомбардировочного авиаполка дальней авиации. Полк находился в Барановичах с 1955 года и одним из первых в СССР получил реактивные бомбардировщики Ту–16, а на момент спутниковой съемки тут освоили Ту–22 и первыми в стране отработали бомбометание на сверхзвуковой скорости. Эти самолеты в том числе могли нести и ядерные авиабомбы.

Как видно по снимку, часть находится в лесу примерно на половину своей площади — это уже сейчас она окружена лесом со всех сторон, хотя заросшая просека все еще просматривается. На старом спутниковом кадре хорошо различимы бетонные дороги, склады ГСМ и собственно хранилища ядерных запасов, замаскированные под земляной холм. По современным фотографиям известно, что объекты были замаскированы не только живыми елками и соснами, но и нарисованными елочками на фасадах хранилищ.

В 1992 году в Беларуси началось ядерное разоружение, а два года спустя самолеты полка перевели из Барановичей в Саратовскую область. Опустело и ядерное хранилище в лесу.

Быхов, аэродром с бомбардировщиками

13 апреля 1979

Аэродром Быхов — один из самых старых в истории авиации: самолеты тут взлетали и садились еще в Первую Мировую войну. А после Второй Мировой тут базировалась 57-я тяжелая бомбардировочная авиадивизия и два ее полка: 170–й Смоленский и 240–й Севастопольско-Берлинский МРАП (морской ракетоносный авиационный полк). На вооружении дивизии в разное время стояли фронтовые и стратегические бомбардировщики Ту–4, Ту–16, Ту–22М, в том числе с ядерными боеприпасами.

Спутник-шпион сделал хороший кадр быховского аэродрома 13 апреля 1979 года. Прекрасно видны бетонные плиты покрытия аэродрома и все стоящие вдоль ВВП и в капонирах самолеты. Мы легко насчитали 68 самолетов разных типов, в том числе Ту–22М с крылом изменяемой стреловидности; один самолет находится прямо на рулежной дорожке.

После распада СССР дивизию перевели в Североморск, 170–й полк расформировали в Быхове и распределили самолеты по другим частям; 240–й полк перевели в Псковскую область.

Какое-то время аэродром стоял заброшенным и полуразграбленным, в нулевые здесь устраивали соревнования по дрифту. В южной части ВВП устроили солнечную электростанцию мощностью 2,5 МВт.

Быхов, РТБ с ядерными боеприпасами

02 сентября 1977

Если на самом аэродроме была войсковая часть 65420, то в 7 километрах к юго-западу от нее — в/ч 72158: ремонтно-техническая база ВВС БалтФлота. Она похожа на ту, что мы рассмотрели под Барановичами: тут хранились ядерные боеприпасы.

В огромных сооружениях с гермодверями и бетонными дверями-задвижками, замаскированных под поросшие лесом холмы, до сих пор сохранилась надпись «Проведение технического обслуживания изделий — выполнение боевой задачи». А «изделие» — это, конечно же, сами ядерные боеприпасы.

Спутник сделал кадр в очень облачный день 02 сентября 1977 года: аэродром весь закрыт облаками, а вот тихая неприметная в/ч в лесу видна целиком. Даже стадион возле КПП (в верхней части снимка) можно рассмотреть. Как и аэродром, эта РТБ оказалась заброшена и сейчас привлекает нечастых сталкеров (потому что мародеры и охотники за металлом все ценное уже вывезли — даже электропроводку из стен выковыряли).

Журжево (Витебск), аэродром с транспортными самолетами

24 июля 1976

Здесь спутник-шпион заснял аэродром Витебск-Северный, он же Журжево. Тут базировался 339–й военно-транспортный авиационный полк.

Что здесь могут распознать штабные дешифровщики снимков? Вдоль ВПП выстроились 22 больших одинаковых самолета (и еще один на задворках) — по четырем моторам и характерному Т-образному хвостовому оперению можно уверенно сказать, что это Ил-76. Полк, кстати, получил их одним из первых в СССР.

Возле средней рулежной дорожки стоит еще один большой четырехмоторный самолет. Силуэт его очень смахивает на Ан-12. Но если сравнить линейкой размах крыльев соседних самолетов, то станет очевидно, что у этого самолета крыло больше, чем у Ил-76, в то время как на самом деле у Ан-12 оно меньше (38 метров против 50 метров у Ил-76). Вероятнее всего, что это гигант Ан-22, самый большой в мире турбовинтовой самолет (с размахом крыла 64 метра).

А вот рядом с ним схожий по силуэту, но меньший по размеру самолет, — скорее всего, это и есть Ан-12, — их в разных концах аэродрома можно насчитать четыре штуки. Наконец, еще есть два двухмоторных самолета.

Через год после того, как спутник сделал этот снимок, на аэродроме и в его окрестностях снимут эпизоды с десантированием для знаменитого советского приключенческого фильма «В зоне особого внимания».

В 1996 году полк расформировали, ИЛы передали в Минск в авиакомпанию «ТрансАвиаЭкспорт». Сейчас бывший аэродром используется как технологическая дорога для тяжелой строительной техники и свалки грунта и прочего мусора.

Зябровка (Гомель), аэродром с самолетами-разведчиками

27 февраля 1981

Зябровка, она же Прибытки — авиабаза, которая почти тридцать лет простояла заброшенной.

Спутник снял Зябровку в предпоследний день зимы 1981 года. Здесь базируется 290–й гвардейский разведывательный авиаполк дальнего действия. На тот момент в полку уже 15 лет летают на Ту–22Р — разведывательном варианте известного бомбардировщика (и будут летать еще почти 15 лет после того, как спутник сделал кадр).

На кадре практически все белое — тем четче видны очищенные от снега ВПП и рулежные дорожки и окружающая инфраструктура. В капонирах почти сливаются со снегом, но все же хорошо различимы 44 самолета, некоторые капониры пусты и даже не очищены после снегопада.

Полк расформировали в 1994 году, самолеты отправили в Россию.

После ухода военных вскрылась странная и очень некрасивая история: на территории одного из складов ГСМ аэродрома на глубине 9 метров обнаружили пласт нефтепродуктов — линзу из керосина площадью 6 гектар, толщиной до двух метров и массой примерно в 2 тысячи тонн.

Как она образовалась, кто виноват, — установить так и не смогли. В начале нулевых пробурили несколько скважин и принялись откачивать горючку, но вскоре работы забросили и возобновили их только десять лет спустя.

А на самом аэродроме потом устраивали соревнования по драг-рейсингу да тренировались мотодельтапланеристы.

Мачулищи (Минск), аэродром с истребителями

16 августа 1972

Полк истребителей стал формироваться в Мачулищах незадолго до начала Великой Отечественной. В 1951–м тут сформировали 201-й истребительный авиаполк 39–й авиадивизии ПВО. В 1961 году полк принял на вооружение истребители Су–9, на которых летал более 15 лет. Именно в этот период аэродром и попался на объектив американскому спутнику.

На снимке отчетливо видны 30 «сушек» — это были одни из первых советских самолетов с треугольным крылом. Кроме того, можно рассмотреть семь винтовых самолетов и, похоже, три вертолета.

Обратите внимание на круглое черное пятно в правой части кадра — это немалых размеров пруд рядом с капонирами. Сейчас он полностью пересох, а на месте капониров выстроены коттеджи. Аэродром Мачулищи продолжает использоваться военными (50–я отдельная смешанная авиабаза) и гражданскими (здесь тренируют будущих пилотов авиашколы Diamond и «Крылья»).

Новополоцк, воинская часть с баллистическими ракетами

24 июля 1976

В центре огромного леса, задетого по краям вырубкой, — войсковая часть 23463, 249–й ракетный полк 32–й ракетной дивизии ракетных войск стратегического назначения «Эскадра», и тут же в/ч 23511 — подвижная ремонтно-техническая база. Полк был сформирован в 1959 году и уже через полгода передислоцирован под Полоцк (Новополоцк тогда только-только начинал строиться). На момент съемки на вооружении стояли ракеты Р-12 (SS-4 Sandal по классификации NATO) — баллистическая ракета средней дальности длиной 22 метра, массой 47 тонн и боеголовкой мощностью 2,3 Мт. Потом их сменили ракетные комплексы «Пионер» и «Горн».

В 1989 году 249-й ракетный полк первым в дивизии в соответствии с Договором о разоружении РСД—РМД был выведен из боевого состава и расформирован. Техника была ликвидирована. Стартовые позиции ракет уничтожили, а вот хранилища баллистических ракет перестроили и используют как склады и гаражи.

Речица, база хранения ядерного оружия

27 февраля 1981

Вблизи автотрассы между Речицей и Светлогорском притаился среди лесов небольшой поселок Заречье. Это мирное имя некогда очень грозного и очень секретного объекта, который носил название Гомель–30.

Здесь находилась ЦБХ — центральная база хранения ядерного оружия, войсковая часть 42654 арсенала 12 главного управления минобороны СССР. Южнее — жилой городок, севернее — собственно секретная часть, огороженная по периметру колючей проволокой с пулеметными гнездами. Сюда свозили ядерное оружие из разных уголков и проводили его окончательную сборку и обслуживание. По некоторым данным, здесь хранились боеприпасы самых разных родов войск: ракетных войск стратегического назначения, ВВС, сухопутных войск, ВМФ и даже инженерных войск. Для пущей секретности местные военнослужащие, например, носили форму и знаки войск связи.

На первой паре снимков (старый шпионский кадр сделан в конце февраля — оттого на открытых пространствах все белое: это снег) слева можно видеть жилую часть бывшего военного городка Гомель–30 (Заречье), справа — бывшую погрузочную железнодорожную станцию.

Само хранилище представляет собой условный квадрат леса размерами примерно 2,2×2,2 км, в котором на значительном удалении друг от друга расположено 6 бункеров-хранилищ. Они почти полностью незаметны с высоты птичьего полета: сами хранилища обвалованы (то есть, спрятаны в горе), а перед ними устроены небольшие перегрузочные площадки, прикрытые шиферной крышей, и сборочные залы.

Несложно догадаться, что это что-то очень секретное, раз среди глухого леса в таком интересном порядке обнаруживаются шесть неприметных площадочек. Но что именно там происходило — вероятно, головы долго ломали даже в Пентагоне с НАСА.

На второй паре снимков — тот самый лесной квадрат с шестью подземным бункерами. Блогер Максим Мирович писал: «Впрочем, думаю, „вероятному противнику“ и так всё было известно — по характеру отбрасываемых теней была понятна высота здания, количество окон не оставляло сомнений в том, что внутри всего один этаж, явно предназначенный для погрузочно/разгрузочных работ — что вкупе с остальной территорией комплекса (узкоколейные дороги, ДОТы) давало полное представление о характере производимых комплексом работ».

Сможете разглядеть навесы, здания и отбрасываемые ими тени? Спойлер: это не плотная группа зданий ближе к правому нижнему углу кадра, рядом со стадионом. Эти здания — теперешняя женская исправительная колония № 24. А ядерные бункеры ищите выше.

Хранилище уже давно заброшено, хотя еще и не превратилось в проходной двор. Южная часть бывшего Гомеля–30 — собственно поселок Заречье — сейчас мирный жилой поселок, из которого все чаще стремятся выехать на работу в Речицу. Железная дорога разобрана в середине прошлого десятилетия.

Между бывшей вертолетной площадкой и основными подземными хранилищами разместилась колония. Охраняющие ее бойцы заодно не дают и шастать кому попало по бывшему ядерному хранилищу.

Сморгонь, ракетный полк

15 марта 1973

Под Сморгонью размещалось два ядерных полка: № 428 (позывной «Слухач») и № 835 (позывной «География»). Первый дивизион (в/ч 44197) 428-го гвардейского Звенигородского Краснознаменного ракетного полка 32-й ракетной Херсонской Краснознаменной дивизии разместился в лесу недалеко от деревни Жодишки.

В Белорусском военном округе полк был единственным, на чьем вооружении был ракетный комплекс средней дальности Р–14. Эти баллистические ракеты, которые перевозили огромные тягачи МАЗ-535, могли поразить цель на расстоянии до 4.500 километров — хватило бы, чтобы накрыть вероятного противника в любой точке Европы.

Потом полк освоил ракеты «Пионер», но в момент, когда был сделан спутниковый кадр, тут на вооружении все еще стояли Р–14. Снимок только самым нижним краешком захватывает территорию дивизиона, и часть стартовых площадок не видна. Но на стартовой площадке № 2 заметная черная полосочка — ее вполне можно принять за тень от ракеты, которая сама по себе была длиной 24 метра.

В 1992 году полк вывели из боевого состава дивизии и отправили в Новосибирск. Комплекс под Жодишками заброшен, и хотя вплотную к территории бывшего дивизиона примыкает учебный центр института пограничной службы (бывшая в/ч 1259), это не остановило мародеров от распила на металлолом всего, до чего дотянется автоген.

Впрочем, стартовые площадки и бункеры управления стартом еще позволяют представить, как тут все было в действительности, когда угрозы показать миру кузькину мать были не пустыми словами.

Щучин, аэродром

18 мая 1966

Аэродром в Щучине построили еще в 1939 году. Американский спутник заснял аэродром весной 1966–го — в то время тут размещались 10-й отдельный разведывательный авиаполк и 979-й истребительный авиаполк.

Первые на тот момент летали на Ил–28Р и Як-28Р, — оба самолета в исполнении фронтового разведчика, хотя оба же имели модификации для доставки тактического ядерного оружия. А на вооружении 979-го полка в то время были истребители МиГ-19С.

На спутниковом кадре можно насчитать минимум 106 самолетов — и узкие МиГи, и широкие Илы, и еще несколько типов, включая три самолета прямо на ВПП (или уже над ВПП). Через два года после того, как был сделан этот кадр, одна из эскадрилий 10-го разведполка примет участие в операции «Дунай» — вводе советских войск в Чехословакию.

После расформирования полков аэродром в 90-х стал чахнуть, мародеры добрались не только до ангаров, но даже и до плит взлетной полосы. Между ВПП и рулежными дорожками засевают сельхозкультуры. Впрочем, аэродром все еще числится действующим, а на современном спутниковом снимке можно рассмотреть целых два самолета малой авиации.

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