Украина получит «Байрактар», на который поляки собирали деньги, бесплатно

Украина получит «Байрактар», на который поляки собирали деньги, бесплатно1
- 28.07.2022, 11:57
- 1,194
Собранные в Польше средства будут потрачены на гуманитарные цели.
Турецкая компания Baykar передаст бесплатно "польский" беспилотник "Байрактар" Украине, а собранные в Польше средства на него будут потрачены на гуманитарные цели.
Об этом рассказал инициатор сбора средств в Польше, журналист Славомир Сераковский в "Фейсбуке".
Сераковский опубликовал письмо от совета директоров компании Baykar, в котором он выразил свое восхищение участием сотен тысяч поляков в сборе средств.
"Мы хотим быть частью этого человеческого жеста солидарности… Мы передадим украинцам беспилотник Bayraktar TB2, чтобы они могли защищать свою Родину наилучшим образом", - говорится в письме.
Собранные в Польше 22,5 млн злотых по согласованию с украинской и турецкой сторонами будут направлены на гуманитарную помощь украинскому обществу, которое испытывает страшные жертвы.
Сераковский добавил: поскольку кампания собрала даже больше, чем планировала, то есть с избытком 1 800 000 злотых (плюс выручка от аукциона), эти средства будут перечислены на счет фонда Вооруженных сил Украины в Национальном банке Украины.
К концу недели, когда сбор будет окончательно закрыт, сумма может еще увеличиться.
"Подводя итоги: в целом наша финансовая помощь Украине составляет около 50 млн злотых (10,6 млн долларов США)", - добавил Сераковский.
Напомним, акцию по сбору средств в Польше на "Байрактар" для Украины анонсировали 28 июня. Средства планировали собрать через месяц, но справились быстрее.
В Польше вдохновились успешными собраниями на беспилотники в Литве и Украине. Как "литовский" беспилотник, так и три "украинских" "Байрактара", на которые удалось собрать средства благотворителей, компания Baykar решила передать Вооруженным силам Украины бесплатно.
Отметим, что белорусы Польши активно участвовали в сборе средств на беспилотник для Украины.