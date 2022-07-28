Найдена гробница египетского командира наемников 28.07.2022, 12:09

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Это самый большой тайник в стране.

Археологи обнаружили 2600-летнюю гробницу в Египте, которая принадлежала человеку высокого статуса: командиру иностранных наемников по имени Вахибре-мерри-Нейт, пишет «Хайтек».

В тайнике, который обнаружили еще в 2021 году, археологи уже находили более 370 глиняных сосудов для хранения материалов, использованных при мумификации командира. на сегодняшний день это крупнейший тайник для бальзамирования, из тех, что когда-либо находили в Египте, говорится в заявлении группы египетских и чешских исследователей. Теперь ученые выяснили, кому она принадлежала.

Сама гробница находится в Абусире, в нескольких километрах к югу от гигантского некрополя в Саккаре.

Расхитители гробниц украли мумию Вахибре-мерри-Нейта еще в древности, но археологи обнаружили остатки его саркофага, на которых начертаны иероглифы. Согласно заявлению, символы указывают на личность командира и цитируют часть 72 главы Книги мертвых, в которой описывается «воскрешение умершего и его отправление в загробную жизнь».

В своей роли командующего наемными войсками Древнего Египта Вахибре-мерри-Нейт руководил и командовал наемниками, которые прибывали с островов Эгейского моря и Малой Азии.

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