«Есть фастфуд на АЗС никому не советую!» 5 28.07.2022, 12:11

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иллюстрационное фото

Белорусский заправщик рассказал всю правду о просрочке, зарплате и недоливе топлива.

Читатель av.by Александр (имя изменено. — Прим. ред.) проработал на заправке больше года. Юлий Цезарь позавидовал бы его продуктивности: мужчине приходилось самостоятельно выполнять всевозможные обязанности — от мытья туалетов до разъяснения клиентам, где у них находится лючок бензобака.

Правда ли, что при таком плотном графике заправщики успевают сливать бензин у клиентов и продавать «просрочку»? Узнали всю истину о мифах, окутывающих АЗС.

«Обедать на заправке я никому не советую»

— Давайте начнем с того, что входило в ваши должностные обязанности. Ведь заправщик — это не только человек, который вставляет пистолет в топливный бак…

— Именно. Тем более я работал на станции, где водители сами этим должны заниматься. Заправщики в классическом понимании остались разве что на «Газпроме».

Что входило в мои обязанности? Абсолютно все! Начиная от ведения документации, подсчета кассы, приготовления фастфуда и заканчивая уборкой территории и туалетов. Мерчандайзеров (тех, кто раскладывает товары на витрины), у нас тоже не водилось — все делали сами. Конечно, я обязан был помогать водителям, которые, допустим, не разобрались, как работает колонка, или не смогли открыть в машине лючок бензобака.

— Очень интересно, что при этом было написано в трудовой книжке.

— По трудовой я изначально был продавцом. Следующая ступень карьерной лестницы — оператор заправочной станции. Что меняется? Только то, что ты теперь можешь принимать бензовоз. Еще более высокая должность — заместитель начальника заправки и непосредственно сам начальник. На некоторых других станциях нашей сети также работали мойщики.

— Сколько часов вы проводили на ногах?

— Смена — 12 часов. За кассой сидеть строго запрещено — иначе могут оштрафовать, за просмотр в телефоне новостной ленты — тоже. На сколько? Кого как: можно и 50, и 100 рублей от зарплаты потерять.

Хотя, честно говоря, на «просто посидеть» времени банально не хватает. Нет клиентов — надо успеть вымыть пол, обновить ценники или проверить, не завалялась ли где «просрочка»… Повсюду камеры, нужно постоянно чем-то быть занятым. Более того, на каждой кассе стоит «прослушка». Ты обязан вслух проговаривать все, чем обычно достают покупателей на заправках: «Примите участие в нашей рекламной акции, приобретите карту лояльности…» Руководство может запросто послушать рандомную запись в любой момент — и делает так стабильно несколько раз в месяц. Что-то не упомянул в разговоре с клиентом — снова депремирование.

— Какая зарплата при такой загрузке?

— Если оператор, который работает несколько лет, выполняет все свои обязанности на 100% и к нему нет претензий (например, насчет того, что не достиг определенного уровня продаж), 1 300—1 400 рублей на руки — реальная зарплата.

— Уровень продаж — это?..

— Каждый месяц перед нами ставят задачу, сколько ты должен реализовать кофе, хот-догов и другой продукции. От этого показателя тоже зависит доход.

— Кстати, о хот-догах. Безопасно ли есть фаст-фуд на заправках?

— Есть на заправках я никому не советую! Руководство постоянно заставляет продавать то, у чего все сроки годности на исходе. Некоторые котлеты и прочая готовая еда, бывает, неделями лежат! Все булочки, пирожные, замороженные блюда ночью перемаркировываются — ставятся более поздние даты. Единственное, за чем реально следят, — это чтобы на витринах не было «просрочки».

— А как реагируют сами операторы на просьбы «втюхать» фастфуд не первой свежести?

— Активно этим никто не занимается. Хотя, бывает, придет ночью развеселая компания — тогда им можешь предложить сморщенную сосиску в хот-доге с витрины, чтобы наконец от нее избавиться.

— Часто вы закрывали месяц без нареканий и с нужными показателями?

— Сделать это крайне сложно. У нас была жуткая текучка кадров, а на смене и так всего два человека. Бывало, не проговаривал что-то просто потому, что был ужасно замученный. Надо родиться роботом, чтобы со всем справляться!

— Если ты парень, то на тебя повесят еще и физическую работу. Перетащить вещи со склада, разгрузить машину поставщика с продукцией… А чтобы выполнить план, надо всю смену стоять на кассе, никуда не отлучаясь.

— Грузчики тоже не предусмотрены?

— Нет, конечно!

— Оставляют ли белорусы чаевые?

— Нет, ни разу не оставляли. Мне кажется, деньги дают только раздатчикам нефтепродуктов, которые непосредственно заправляют машины. Более того, даже если бы кто-то предложил чаевые, я не смог бы их принять. Все должно находиться в кассе — никакой недостачи или лишних денег! Появился какой-то «плюс» — сразу необходимо отнести его начальнику и писать объяснительную. Недостача выплачивается из своего кошелька.

«Никто сливать ваше топливо не будет, но обсчитать могут»

— А теперь к вопросу, который действительно всех волнует: разбавляют ли на заправках бензин?

— Нет, этим на АЗС точно не занимаются. Вопрос в том, топливо какого качества изначально туда завезли. Как правило, на белорусские заправки его поставляет «Белнефтехим». Исключение — «Газпром» и «Лукойл». Конечно, периодически возникают жалобы от покупателей на качество горючего, особенно зимой на «дизель». Но не припоминаю случая, чтобы подозрения клиентов официально подтвердились. Я сам заправляюсь только на «Лукойле».

— А проверяют ли вообще топливо, которое доставил бензовоз?

— Да, по регламенту должны каждую ночную смену проверять, но редко кто это делает. А так смотрят, нет ли перебора по примеси воды, например. Раз в месяц пробы отвозятся в лабораторию.

— Что с недоливом? Могут ли заправочные колонки быть запрограммированы на обман? И воруют ли топливо сами заправщики?

— Заправочные колонки проверяются раз в неделю. Позволительная погрешность — недолив/перелив до 0,25 литра из 50. Если вдруг она больше, то колонка закрывается и вызываются мастера, которые это все налаживают.

— Что воровства топлива… На станции повсюду камеры. Носиться под ними с канистрой и тайком сливать бензин не получится.

Конечно, возвращались к нам клиенты (и не раз) с жалобой, что мы им топливо якобы недолили. В таких случаях начальство вызывает технических специалистов, достается мерник, далее происходит проверка. Опять же, на моей памяти жалобы ни разу не подтверждались.

— Есть в Сети легенды, мол, топливо можно заранее нагреть, тогда оно увеличит объем…

— Ерунда. Объем топливо от нагрева не так сильно меняется. Плюс все цистерны находятся в земле — там есть свои нормы, в том числе по температуре. Они должны соблюдаться.

— Есть ли такие кассиры, которые специально обсчитывают?

— На моей памяти был один коллега, вот он действительно так делал. Точно не знаю, чем история закончилась. По слухам, его уволили. Он мог дать сдачу меньше, чем требуется, или посчитать, например, две бутылки газировки, хотя человек взял одну.

— Бывало ли такое, что клиенты заливали себе не тот вид топлива? Например, АИ-92 вместо «дизеля»?

— У операторов на компьютере отражается, какой пистолет человек снял с колонки и вставил в бензобак. И если вдруг на кассе он называет другой, мы, конечно, переспрашиваем. Иногда клиент потом возвращается и начинает спорить, мол, он на кассе говорил об АИ-95, а не АИ-92, это мы ошиблись. Но подобное невозможно. Он же сам вставил заправочный пистолет — в чем вина операторов?

— Клиенты иногда путают виды топлива и заливают не тот. Обычно это случается, когда, например, человек берет машину у жены или друзей. По привычке называет горючее, подходящее для его авто, забывая, что приехал не на нем. Что будет, если не тот вид топлива использовать? Дорогостоящий ремонт!

— С какими просьбами о помощи клиенты обращаются?

— Случается, самостоятельно не могут лючок бензобака открыть. Некоторые не знают, как пистолет вставляется. Просят открыть капот, потому что хотят антифриз или масло залить… Зимой часто лючки бензобака замерзают, приходится помогать отогревать.

— А неадекватные клиенты как часто попадались?

— Постоянно! Регулярно слушал претензии по поводу подорожания топлива. Хотя какое я — простой заправщик — имею к нему отношение? Мы узнаем об увеличении стоимости в то же время, когда и все потребители. Никто нам отдельно о планах поднять цены не сообщает.

Еще распространенный тип конфликтов. Приезжает клиент, просит заправить его на 15 рублей, например. А система не может на эту сумму округлить число литров, и тогда к оплате автоматически выбивается 14,99 рубля. То есть оператор должен дать сдачу в одну копейку. А этих копеек вечно нет! Кто-то спокойно прощает и уезжает, некоторые же устраивают скандал. Масочный режим — отдельная история. Сколько я всего наслушался, когда должен был просить клиентов надеть маски.

— Однажды ночью приехали две пьяные компании, которые впоследствии на территории заправки подрались. Что делать — пришлось вызывать милицию. Самостоятельно мы даже воришек не имеем права задерживать. А в карманы люди регулярно что-нибудь засовывают.

— Один раз при мне человек открыл в зале неоплаченную бутылку воды и начал пить. На кассе, узнав стоимость, сказал, мол, это дорого. И оставил минералку открытую! А вся недостача раз в год после инвентаризации вычитается из зарплаты работников.

— Бывало, что пьяные водители заезжали?

— Да, приехал однажды за «догоном» нетрезвый мужчина за рулем своего авто. Получилось уговорить его машину оставить и поехать домой на такси.

— Давайте подведем итог: в чем, на ваш взгляд, главный минус работы на заправке?

— Все упирается в небольшую зарплату при таком большом объеме труда. Возможно, я бы и остался, если бы зарабатывал пропорционально тем силам и времени, которые я трачу на выполнение поставленных задач. Но убиваться, а потом слышать, мол, тут недостача, там шоколадку украли и нужно за нее заплатить из своего кармана — мне не хотелось. Поэтому и уволился.

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