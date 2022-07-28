Путин живет на смертельном сквозняке 3 Юрий Радухин

28.07.2022, 12:11

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Кремлевский Олимп забродил по полной.

Путин, говоря о будущем России, реально строит страну прошлого. Кремль разворачивает внутренний фронт войны с глубинным населением своей страны. Дополнительно к украинскому внешнему фронту. Здесь эскалация будет нарастать по мере активизации противоречий в группах влияния элит, и возрастающим стремлением Путина в меняющихся условиях удерживать власть, с одной стороны. С другой стороны, бункерному сидельцу для компенсации растущих потерь на украинском фронте не избежать открытой мобилизации. Другие варианты пополнения армии, уже сейчас понятно, не работают. Как только мобилизация в мордоре приобретет открытый характер… На следующий день обитатели мошканских болот проснуться в другой политической реальности. Условные Ваня и Вася агрессивно готовы каждый день воевать на кухне под водку и селедку, закусывая пропагандой Соловьева и Скабеевой. Но идти на фронт проливать кровь ради путинизма, глубинное население ванюшек и васильков РФ категорически не готово. Уже сегодня под задницей масс постепенно накаляется и жжет все сильнее плита недовольства населения от больших потерь на фронте и нарастающей нищеты и без того убогой жизни.

Кремлевский Олимп забродил по полной. В спину Путину дышат радикальные правые фанаты-нацбольшевики вроде Патрушева и Дугина. Они требуют ужесточить войну и захватить всю Украину. Как программа минимум. Ради этого нацболы готовы на все. Вплоть до ядерных ударов. Их долгосрочная программа "Поставить Запад на колени" и война с НАТО. В российских глубинных, вечно пьяных и агрессивных массах - группа радикальных нацболов имеет пока значительную поддержку.

Также на Кремлевском Олимпе присутствует группа бояр-олигархов. Которые рядятся в одежды голубей мира, так как пытаются вернуть былой достаток и безмятежную жизнь на Западе. Вообще-то эти ребята странный народ. Неужели они не понимали в течении 15 лет, что собственными руками круто заваривают державу, в которой им - русским олигархам - места не будет!? Разве что жизнь в эмиграции, или сразу в общий гроб массового террора под катком их родного режима.

Наконец третья, но очень важная группа влияния - это армия. Ельцинскую номенклатурно-криминальную модель России по эстафете принял и развил Путин. Только он тщательно зачистил ряды номенклатуры от посоветских кадров, сменив их на представителей спецслужб. Причем фсбэшники перехватили инициативу и лидерство, одновременно, как на госслужбе, так и в криминальном мире.

Взаимная ненависть армии и кгб в России существует со сталинских времен. В путинской России Миноборона и армия оказались насыщены фсбэшниками, которые заняли ключевые влиятельные посты. Фсбэшники, по сути, стали управлять армией на уровне минобороны и генштаба. Армейской элите такой подход никогда не нравился. Вешалка для медалей генералиссимус Шойгу в армии имеет нулевой авторитет. Генштаб после войны с Украиной тоже себя дискредитировал в глазах многочисленного исполнительного звена на среднем и низшем уровне (генералы армейской кости, полковники и ниже). Во взаимоотношениях с армией у Кремля сложилась взрывоопасная ситуация. О чем четко публично заявлял перед войной генерал Ивашов в открытом письме. Генерал выразил не свое, а коллективное мнение армейской элиты. Путин и его клевреты мнение военных проигнорировали. А зря! Ведь оно абсолютно кардинально противоречит устремлениям кремлевских ястребов-нацболов, группе Патрушева.

Режим, сидящий 15 лет на штыках, без армии - это крокодил без зубов. Просто очередное поколение убогих кремлевских старцев. Но у тех до последнего армия была с ними.

Условно, группа кремлевских бояр-голубей может договориться и слиться с армией. В России традиционно так сложилось: с кем армия, у того и власть!

Нельзя исключать возможность сговора между армейской элитой и кремлевским прозападным олигархатом. На каждого мудреца довольно простоты, и, условно, завтра Москва может проснуться и увидеть Лубянку и Кремль, окруженными танками. В итоге, в каком кино при таком раскладе будут сниматься многочисленные нацгвардия и спецслужбы!? Что-то подсказывает: они просто разбегутся по домам, деревням и весям.

Любопытно, в каком бункере могут спастись при таких обстоятельствах бункерные черви Путин, Патрушев и Ко!?

Триггером для вышеизложенных подобных событий может стать все, что угодно. Даже успешное контр-наступление ВСУ на юге Украины и освобождение Херсона.

От такого сквозняка можно легко простудиться и заболеть тяжелым смертельным воспалением легких!

P.S. Почему Россию должен спасать украинский народ, Украина!? В этот раз мы слишком дорого заплатили, чтобы так просто оставить их в покое. После неминуемой Победы у Украины, Вашингтона, Лондона и восточной Европы - будет собственный взгляд и проект развития России будущего. России, которая больше не сможет быть угрозой человечеству. Проект и его условия будут зафиксированы в документе - Соглашении "О капитуляции ядерной державы Россия".

Юрий Радухин, Facebook

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