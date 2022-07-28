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Мощный взрыв в Донецке: ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов

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  • 28.07.2022, 12:16
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Мощный взрыв в Донецке: ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов

Город окутал густой черный дым.

В оккупированном Донецке сегодня утром прогремел мощный взрыв. Российские оккупанты в панике, потому что взрыв произошел на складе боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

Удар по складу нанесли украинские защитники и полностью уничтожили его.

"Донецк, утро. Концертный тур "Дядюшки Ленд Лиза", "Селитры" и "Хлопка" продолжается. Потери уточняются, но известно одно: это не склад с БК и ГСМ уже долго мозолил глаза. Больше не будет", - говорится в сообщении.

В местных пабликах распространили фото и видео с последствиями удара. В результате взрыва город окутал густой черный дым.

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