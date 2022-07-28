«Белагропромбанк» приостановит ряд валютных операций
- 28.07.2022, 12:19
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Какие операции будут недоступны?
«Белагропромбанк» с 1 августа временно приостанавливает некоторые валютные операции, которые можно было совершить через устройства самообслуживания.
С 1 августа через такие устройства недоступны будут некоторые операции с наличными долларами и евро. Речь про пополнение карточки, первоначальный и дополнительные взносы по вкладам, а также валютно-обменные операции.
«О возобновлении указанных операций будет сообщено дополнительно», — сообщает банк.