«Белагропромбанк» приостановит ряд валютных операций 28.07.2022, 12:19

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Какие операции будут недоступны?

«Белагропромбанк» с 1 августа временно приостанавливает некоторые валютные операции, которые можно было совершить через устройства самообслуживания.

С 1 августа через такие устройства недоступны будут некоторые операции с наличными долларами и евро. Речь про пополнение карточки, первоначальный и дополнительные взносы по вкладам, а также валютно-обменные операции.

«О возобновлении указанных операций будет сообщено дополнительно», — сообщает банк.

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